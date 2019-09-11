Финансы

ТАССТАСССбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
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Глава Сбербанка анонсировал еще одно снижение ставок по ипотеке до конца года

Интерфакс08:26

Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

ТАСС08:10

Глава Сбербанка Герман Греф не исключил еще одного снижения ставок по ипотеке до конца этого года

Финмаркет07:36

Сбербанк не исключает еще одного снижения ставки по ипотеке до конца года

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Греф пообещал снижение ставок по ипотеке

URA.Ru09:49

Сбербанк не исключает снижения ставки по ипотеке в 2019 году

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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 11:30, Вашингтон
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Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья

По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
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Lenta.ru 10:17
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Глава Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем видении того, какие картины нужно отправлять на знаменитую кинопремию в Америку.
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Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить

Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
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В США приспустят флаги в память о погибших в терактах 11 сентября

Американский лидер объявил 11 сентября Днем патриота и призвал все департаменты, агентства и ведомства приспустить флаги в память о людях, погибших 11 сентября 2001 года.
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Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
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Гаджеты

Три камеры нового айфона. Стив Джобс перевернулся бы в гробу

Злые языки продолжают твердить, что появление нескольких камер на корпусе неэстетично и что в будущем весь корпус смартфона можно утыкать камерами.
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СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России

Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
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Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова

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В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке

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Госдума одобрила расширение полномочий полиции

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Россельхознадзор выявил в трех партиях риса из Вьетнама карантинный для стран ЕАЭС объект, в случае его повторного выявления Россия может ввести временные ограничения на поставки в страну вьетнамского риса, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
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Трамп пообещал продолжить удары по талибам

Президент США Дональд Трамп заявил, что по «Талибану»* будут наноситься новые удары после отмены мирных переговоров.
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Индия увеличивает военные расходы на ближайшие пять лет

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ЕК рассчитывает на долгосрочный транзит российского газа через Украину

Еврокомиссия (ЕК) будет добиваться на предстоящей трехсторонней встрече с участием России и Украины, которая состоится 19 сентября, долгосрочного транзитного контракта для Киева.
REGNUM 09:15
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о новых украинских обстрелах и гибели бойца

Один из бойцов Луганской Народной Республики погиб в результате обстрела, устроенного украинскими карателями, сообщил 11 сентября журналистам глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
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Кремлевский врач предупредил о последствиях штрафов для больниц

Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что Минздрав планирует предоставить Росздравнадзору возможность взыскания штрафов с больниц за несоответствующий стандартам уровень медобслуживания.
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Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

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Политика

Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
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Авто

Volkswagen анонсировал новый серийный электрокроссовер ID.4

В 2021 году Volkswagen выпустит новый электрический кроссовер ID.4, который станет серийным воплощением концепта Crozz и вместе с ID.3 присоединится к семейству ID.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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