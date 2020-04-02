Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.

с чего всё началось

В банке отметили, что объем снятия наличных рублей в первой половине недели снизился существеннее обычного, пишет ТАСС. При этом в офисах финансового учреждения стали снимать на 70% меньше наличных, а в банкоматах – на 28%. Продажи и выдачи долларов снизились на 25%.

Политика МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.

Общество Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции Мосгордума приняла закон об административных штрафах для людей с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.

Здоровье На Украине ужесточили карантин из-за коронавируса Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что власти планируют ужесточить карантин с 6 по 24 апреля, в частности, из-за пасхальных праздников.

Общество Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".

Общество Мантуров назвал число закупленных у Китая медицинских масок Россия закупила у Китая 37 млн масок, планируется приобрести еще 55 млн, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в четверг, 2 апреля.

Энергетика Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.

Здоровье Доктор рассказал, как обрабатывать одежду после магазина Дезинфицировать одежду необходимо, если вы прикоснулись к кому-либо или какому-либо предмету в магазине, на эскалаторе, в лифте, если рядом чихали или кашляли.

Футбол Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.

Энергетика Цена нефти на российском рынке стала отрицательной Падение цен на мировую нефть привело к тому, что на российском рынке нефти ценовые формулы показали отрицательное значение.

Общество Впервые в китайском городе запретили есть кошек и собак Шеньчжень стал первым китайским городом, в котором запретили употребление в пищу кошек и собак. Новые правила вступают в силу с 1 мая.

Общество Изменился срок предоставления налоговой отчетности Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Биатлон Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.

Происшествия В Москве скончался пациент с коронавирусом Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.

Политика Сменились главы трех северных регионов России Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.