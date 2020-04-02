Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruСбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные

В банке отметили, что объем снятия наличных рублей в первой половине недели снизился существеннее обычного, пишет ТАСС. При этом в офисах финансового учреждения стали снимать на 70% меньше наличных, а в банкоматах – на 28%. Продажи и выдачи долларов снизились на 25%.
Читать в источнике
Комментировать152
с чего всё началось

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные и валюту

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.
РИА Новости01:47

Подробнее о событии

Сбербанк видит резкое снижение спроса россиян на наличные рубли и валюту

ПРАЙМ01:39

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные на фоне самоизоляции

РБК02:36

Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные

Известия02:26

Спрос на наличные деньги в условиях карантина значительно снизился

Эхо Москвы02:03

Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту

Коммерсантъ03:19

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

RT на русском01:37

Сбербанк фиксирует пониженный спрос на наличные в условиях карантина

ТАСС01:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 17:32, Ашберн
Общество

Лукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал есть сливочное масло в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 13:22
Политика

МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
РИА Новости 14:27
Общество

У водителей и пассажиров такси в Москве могут уточнить цель поездки

Оперштаб Москвы сообщил, что сотрудник правоохранительных органов может остановить частный автомобиль или такси, чтобы уточнить цель поездки.
Коммерсантъ 17:21
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон об административных штрафах для людей с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.
РИА Новости вчера в 11:14
Здоровье

На Украине ужесточили карантин из-за коронавируса

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что власти планируют ужесточить карантин с 6 по 24 апреля, в частности, из-за пасхальных праздников.
РИА Новости 16:28
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
RT на русском 13:59
Политика

Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты

Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца.
РИА Новости 15:53
Общество

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 15:00
Общество

В Петербурге продлят принятые из-за коронавируса ограничительные меры

В Санкт-Петербурге сохранятся все принятые ограничительные меры в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля.
ИА Новороссия 14:29
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери

Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Слово и Дело 09:38
Общество

Мантуров назвал число закупленных у Китая медицинских масок

Россия закупила у Китая 37 млн масок, планируется приобрести еще 55 млн, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в четверг, 2 апреля.
Известия 15:31
Политика

Трамп: сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей

Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 11:27
Армия и оружие

Северный флот получит пять новых атомных «Ясеней»

Piter.tv 01:11
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Энергетика

Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:34
Общество

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Ведомости 08:42
Здоровье

Доктор рассказал, как обрабатывать одежду после магазина

Дезинфицировать одежду необходимо, если вы прикоснулись к кому-либо или какому-либо предмету в магазине, на эскалаторе, в лифте, если рядом чихали или кашляли.
ToDay News Ufa 14:26
Футбол

Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу

Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.
Свободная Пресса 12:22
Энергетика

Цена нефти на российском рынке стала отрицательной

Падение цен на мировую нефть привело к тому, что на российском рынке нефти ценовые формулы показали отрицательное значение.
VSE42.RU вчера в 22:41
Общество

Впервые в китайском городе запретили есть кошек и собак

Шеньчжень стал первым китайским городом, в котором запретили употребление в пищу кошек и собак. Новые правила вступают в силу с 1 мая.
БИЗНЕС Online 05:39
Политика

Демпартия перенесла съезд по выдвижению кандидата в президенты США

На съезде Демпартии планируется выдвинуть кандидата в президенты на ноябрьских выборах.
BFM.ru 16:20
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Биатлон

Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
МонаВиста 31 марта в 12:57
Происшествия

В Москве скончался пациент с коронавирусом

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
РБК 14:04
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru 11:24
Политика

В России призвали продлить нерабочую неделю

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить в России нерабочую неделю, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля указом президента Владимира Путина.
RT на русском 04:08
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Гаджеты

В России стартовали продажи новых iPad Pro, MacBook Air и Mac mini

В России начались продажи новых ноутбуков MacBook Air от американской компании Apple.
Дни24 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное