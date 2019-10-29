Сделку банки хотят закрыть до конца года, как только получат разрешения госорганов. О планах Сбербанка выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru Group накануне сообщило Bloomberg: речь идет о 20% голосующих прав, сумма сделки может составить около $170 млн.

Политика Турция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.

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Космос «Селфи-спутник» Samsung рухнул на американскую ферму Примечательно, что падение спутника на территорию американской фермы в самой компании комментируют как плановую посадку аппарата, дескать, все прошло по заранее подготовленному сценарию.

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