Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк готов купить долю в Mail.ru Group

Сделку банки хотят закрыть до конца года, как только получат разрешения госорганов. О планах Сбербанка выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru Group накануне сообщило Bloomberg: речь идет о 20% голосующих прав, сумма сделки может составить около $170 млн.
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Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Lenta.ru05:24

Сбербанк купит акции Mail.Ru Group с премией 100% к рынку

Forbes11:17

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:07

Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

Коммерсантъ07:25

Сбербанк готов купить долю в Mail.ru Group

Ведомости16:41

Mail.ru Group видит большой потенциал сотрудничества со Сбербанком

ТАСС05:41

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Интерфакс04:07
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Подлодка «Князь Владимир» провела пуск «Булавы»

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Турция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян

Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.
REGNUM 19:25
Экономика

Новая система пенсионных накоплений представлена в России

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Газета.Ru 06:33
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Сахалинцы смогут консультироваться с врачами по видеосвязи

Сахалин станет первым регионом в РФ, где гражданам с 1 ноября станут доступны консультации с врачами по видеосвязи, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:41
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Экономика

Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru 27 октября в 11:06
Общество

Профессор ВШЭ оправдался за слова об «убогом» русском языке

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим".
РИА Новости 16:20
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Эмери считает, что Джака должен извиниться за свое поведение

Ранее сообщалось, что Эмери собирается провести опрос среди игроков «Арсенала», стоит ли оставлять Джаку капитаном.
Спорт-Экспресс 11:31
Общество

Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров

Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
РИА Новости 15:58
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48-летняя Марина Федункив стала блондинкой

Wday.ru 08:07
Общество

Трутнев высказался против «плоских» авиатарифов для вахтовиков в ДФО

"Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
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Авто

Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
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HBO отказалась от приквела «Игры престолов»

Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Газета.Ru 16:20
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В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
Политика

В США подготовили новый проект санкций против «Северного потока-2»

В США подготовили новый законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток-2».
Rambler News Service 03:23
Общество

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости 18:55
Экономика

Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд

«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
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Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

Газета.Ru 17:43
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Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

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Армия и оружие

В Турции опровергли планы покупки у России Су-35

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В Приморье появилось мобильное диагностическое оборудование

Для краевой туберкулезной больницы Приморья были приобретены два современных мобильных флюорографических комплекса на базе «ПАЗ», сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 21:34
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Общество

Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
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Политика

Внук муфтия Саудовской Аравии отказался ехать в Чечню к Кадырову

Внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Абдель-Азиз ибн Баз Салих отказался посетить Чечню.
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Космос

«Селфи-спутник» Samsung рухнул на американскую ферму

Примечательно, что падение спутника на территорию американской фермы в самой компании комментируют как плановую посадку аппарата, дескать, все прошло по заранее подготовленному сценарию.
Дни24 01:00
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Уайт подтвердил, что намерен организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном

Президент UFC Дана Уайт заявил, что руководство промоушена ведёт переговоры по организации поединка за титул чемпиона в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
RT на русском 17:32
Армия и оружие

Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты

Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
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Армия и оружие

Иракские пастухи нашли клад ДАИШ на 25 миллионов долларов

Пастухи в Ираке обнаружили на западе страны в пустыне клад ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Российская газета 22:18
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
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