Сделку банки хотят закрыть до конца года, как только получат разрешения госорганов. О планах Сбербанка выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru Group накануне сообщило Bloomberg: речь идет о 20% голосующих прав, сумма сделки может составить около $170 млн.

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Происшествия Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.