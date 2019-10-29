Экономика
ВедомостиСбербанк готов купить долю в Mail.ru Group
Сделку банки хотят закрыть до конца года, как только получат разрешения госорганов. О планах Сбербанка выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru Group накануне сообщило Bloomberg: речь идет о 20% голосующих прав, сумма сделки может составить около $170 млн.
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Политика
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Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
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Резолюцию об импичменте Трампа представили в Конгрессе США
Расследование с целью импичмента президента США Дональда Трампа должно быть продолжено в нескольких комитетах Конгресса.
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Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Политика
Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма
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Следственный комитет России предупреждает о новом виде телефонного мошенничества.
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РФ и США обсуждают восстановление числа дипломатов в посольствах
"Вашингтон и Москва обсуждают восстановление численности персонала посольств", — сообщил Салливан.
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В Раде нового созыва произошла первая драка
В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Общество
На дне Балтийского моря обнаружили подлодку времен ВОВ
Подлодку времен Великой Отечественной войны обнаружил экипаж морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье
Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Армия и оружие
Украинским силовикам в Донбассе разрешили ходить по домам и досматривать людей
Украинские силовики получили право входить в жилые дома и иные помещения, а также проводить досмотр граждан и требовать у них документы для проверки.
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» про Таргариенов
О планах снять сериал, который станет приквелом к "Игре престолов", сообщил телеканал НВО.
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности к зиме без транзита российского газа
Украина готова к отопительному сезону 2019/2020 годов, даже если будет полностью прекращен транзит российского газа, заявил первый замглавы «Нафтогаза Украины» Сергей Перелома.
Киберспорт
В Steam появятся игры Electronic Arts
Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Происшествия