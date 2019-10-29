Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк готов купить долю в Mail.ru Group

Сделку банки хотят закрыть до конца года, как только получат разрешения госорганов. О планах Сбербанка выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru Group накануне сообщило Bloomberg: речь идет о 20% голосующих прав, сумма сделки может составить около $170 млн.
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Сбербанк подписал необязывающее соглашение о приобретении миноритарной доли в Mail.ru;:позитивно

ПРАЙМ04:00

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Lenta.ruвчера в 05:24

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:07

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Сбербанк готов купить долю в Mail.ru Group

Ведомостивчера в 16:41

Mail.ru Group видит большой потенциал сотрудничества со Сбербанком

ТАССвчера в 05:41

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Интерфаксвчера в 04:07
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Отмечается, что строительство одобрено на участке континентального шельфа Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
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Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
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Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
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В Ярославле дети в детском саду избили девочку

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Политика

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Расследование с целью импичмента президента США Дональда Трампа должно быть продолжено в нескольких комитетах Конгресса.
Росбалт вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Певица МакSим устроила для 5-летней дочери роскошный праздник

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Президент Чили отменил саммит АТЭС

ТАСС 10:37
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Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

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ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
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Стал известен состав ЦСКА на матч Кубка России с «Уфой»

Московский футбольный клуб ЦСКА огласил стартовый состав команды на матч 1/8 финала Кубка России с «Уфой».
RT на русском 11:29
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Овечкин и Свечников признаны звездами дня в НХЛ

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Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
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Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
RT на русском 05:31
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В СК рассказали о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет России предупреждает о новом виде телефонного мошенничества.
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Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
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РФ и США обсуждают восстановление числа дипломатов в посольствах

"Вашингтон и Москва обсуждают восстановление численности персонала посольств", — сообщил Салливан.
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В Раде нового созыва произошла первая драка

В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Газета.Ru 08:38
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Военные Бельгии сообщили о перехвате истребителя Су-35 над Балтикой

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На дне Балтийского моря обнаружили подлодку времен ВОВ

Подлодку времен Великой Отечественной войны обнаружил экипаж морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота.
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Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье

Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
ТАСС 11:08
Армия и оружие

Украинским силовикам в Донбассе разрешили ходить по домам и досматривать людей

Украинские силовики получили право входить в жилые дома и иные помещения, а также проводить досмотр граждан и требовать у них документы для проверки.
Lenta.ru 11:19
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

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