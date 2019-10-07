Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности

В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
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с чего всё началось

Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности

Сбербанк после утечки готовит комплексное предложение по совершенствованию собственной системы безопасности и профильного регулирования в целом, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новостивчера в 18:06

Подробнее о событии

Сбербанк усовершенствует свою систему безопасности

News.ruвчера в 23:00

Сбербанк готовит предложение по улучшению безопасности банка

RT на русскомвчера в 20:25

Сбербанк готовит предложение для улучшения системы безопасности после утечки данных

Эхо Москвывчера в 19:29

Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности после утечки

ТАССвчера в 18:26

Сбербанк готовит предложения по совершенствованию своей системы безопасности после утечки

Коммерсантъвчера в 18:16

Сбербанк после утечки данных усовершенствует систему безопасности

РЕН ТВвчера в 18:15

Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности

РИА Новостивчера в 18:06
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Происшествия

Доктор наук заблудился в калужском лесу и погиб

Как сообщили в Институте химической физики имени Н. Н. Семенова, доктор физико-математических наук Буравцев был ведущим научным сотрудником лаборатории биофизики ультрадисперсных форм вещества.
РИА Новости 10:17
Происшествия

В Петербурге нашли школьницу, ушедшую из дома в новогоднюю ночь

В Петербурге благополучно завершилась история с исчезновением 14-летней девочки.
Российская газета 07:31
Футбол

Егоров: Мешков не использовал VAR в моменте с жёлтой карточкой Кайо

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил поведение Виталия Мешкова, главного арбитра матча 12-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1), в эпизоде с жёлтой карточкой защитнику хозяев Кайо.
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Шоу-бизнес

Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать

Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.
Дни24 05:07
Футбол

Роналду после победы над «Интером»: «Прекрасное чувство — снова возглавить таблицу!»

Sport24.ru 08:54
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников

Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 08:29
Общество

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

REGNUM 06:18
Политика

Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин отмечает свой день рождения.
RT на русском 06:10
Единоборства

Головкин по очкам победил Деревянченко

В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Metaratings вчера в 02:01
Происшествия

У Мосгорсуда задержали бывших фигурантов «московского дела»

Возле здания Мосгорсуда задержали бывших фигурантов «московского дела» Владислава Барабанова и Алексея Миняйло, сообщил телеканал «Дождь».
Ведомости 09:20
Общество

Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева

РБК 09:06
Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Транспорт

РЖД назвали сроки запуска ВСМ между Москвой и Петербургом

РБК 10:21
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Общество

Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги

В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:06
Армия и оружие

Индия решила приобрести новые Су-30МКИ и модернизировать старые

Военное дело 03:05
Происшествия

В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом

РИА Новости 03:48
Гаджеты

Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4

Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это одно из самых крупных апдейтов за последнее время.
Ferra 04:38
Происшествия

В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки

РИА Новости вчера в 07:42
Политика

МИД Белоруссии анонсировал визит Лукашенко в ЕС

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что визит президента страны Александра Лукашенко в одну из стран Евросоюза может состояться до конца 2019 года.
Взгляд.ру 07:22
Экономика

В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.
Известия 05:37
Наука

В Арктике обнаружили рекордный выброс метана

Ученые обнаружили рекордный выброс парникового газа метана в атмосферу Земли в результате таяния вечной мерзлоты в акватории российской Арктики.
ТАСС Наука 08:00
Политика

Малявина подтвердила, что получила предложение возглавить АНО «Национальные приоритеты»

Заместитель руководителя секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой София Малявина подтвердила, что может возглавить автономную некоммерческую организацию "Национальные приоритеты" для коммуникационного сопровождения национальных проектов.
ТАСС 10:29
Политика

Штайнмайер объяснил суть названной в честь него формулы

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил, что формула по урегулированию в Донбассе, названная его именем, является попыткой разделить крупные шаги, которые стороны переговоров не хотели выполнять, на ряд более мелких.
Взгляд.ру 10:23
Происшествия

В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Происшествия

Следствие попросило о заочном аресте девелопера Павла Фукса

По данным суда, Фуксу предъявлено обвинение в особо крупном хищении (ч.4 ст.159 УК РФ).
Интерфакс 08:29
Общество

Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru вчера в 19:58
Происшествия

МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом

МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
Игры

VGC: Bully 2 была отменена после 18 месяцев разработки

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Происшествия

Пять человек пострадали в массовой драке со стрельбой в Новосибирске

Вести.Ru 08:25
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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