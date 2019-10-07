Экономика
РИА НовостиСбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности
В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
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Сбербанк после утечки готовит комплексное предложение по совершенствованию собственной системы безопасности и профильного регулирования в целом, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.РИА Новостивчера в 18:06
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Сбербанк готовит предложения по совершенствованию своей системы безопасности после утечки
Коммерсантъвчера в 18:16
Сбербанк готовит предложение для улучшения системы безопасности после утечки данных
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