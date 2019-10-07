Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности

В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
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с чего всё началось

Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности

Сбербанк после утечки готовит комплексное предложение по совершенствованию собственной системы безопасности и профильного регулирования в целом, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новостивчера в 18:06

Подробнее о событии

Сбербанк усовершенствует свою систему безопасности

News.ruвчера в 23:00

Сбербанк готовит предложение по улучшению безопасности банка

RT на русскомвчера в 20:25

Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности после утечки

ТАССвчера в 18:26

Сбербанк готовит предложение для улучшения системы безопасности после утечки данных

Эхо Москвывчера в 19:29

Сбербанк готовит предложения по совершенствованию своей системы безопасности после утечки

Коммерсантъвчера в 18:16

Сбербанк после утечки данных усовершенствует систему безопасности

РЕН ТВвчера в 18:15

Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности

РИА Новостивчера в 18:06
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Происшествия

Полиция Нижегородской области начала проверку после избиения подростка

Полиция начала проверку после избиения подростка в городе Кулебаки Нижегородской области.
РБК вчера в 14:00
Футбол

«Лос-Анджелес» выиграл регулярный сезон МЛС с рекордом

В МЛС определился победитель регулярного чемпионата, которым стал «Лос-Анджелес».
Матч ТВ вчера в 23:16
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 05 октября в 12:25
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 23:34
Происшествия

В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый

В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Политика

Путин побывал в тайге вместе с Шойгу

Накануне своего дня рождения президент провел время в сибирской тайге, любовался осенней природой: гулял по лесу, собирал грибы, поднимался в горы и смотрел на Енисей.
Российская газета вчера в 18:20
Политика

Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса

Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 18:21
Экономика

В Китае выращивают свиней размером с белых медведей

На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
Газета.Ru вчера в 02:25
Происшествия

Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на пешеходном переходе

РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия

Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Единоборства

Головкин по очкам победил Деревянченко

В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Metaratings вчера в 02:01
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru 05 октября в 06:07
Армия и оружие

В США сравнили число танков России и НАТО

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Политика

Трамп призвал к импичменту Пелоси

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера контролируемой демократами Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в госизмене и высказался за ее немедленный импичмент.
Российская газета вчера в 23:44
Армия и оружие

США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии

Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии.
Lenta.ru 00:39
Кино

Опубликован трейлер нового сериала во вселенной «Ходячих мертвецов»

Piter.tv 05 октября в 15:32
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

Российская газета вчера в 08:53
Наука

Экзоскелет помог парализованному человеку начать ходить

RuNews24.ru 05 октября в 06:50
Общество

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Гаджеты

16-ядерный Ryzen 9 3950X разгоняется до 4,3 ГГц, утверждает Gigabyte

Как сообщается в документе, 16-ядерный Socket AM4-процессор может быть разогнан до частоты 4,3 ГГц по всем ядрам, что выглядит довольно неплохо на фоне того, как разгоняются прочие представители серии Ryzen 3000.
3DNews вчера в 02:03
Происшествия

Иркутская таможня возбудила дело по факту контрабанды леса

Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.
RT на русском 00:56
Армия и оружие

Очередная партия российского стрелкового оружия поступила в ЦАР

Напомним, в начале 2018 года первая партия оружия была доставлена в ЦАР.
REGNUM вчера в 20:18
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 7 по 11 октября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 7 по 11 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны в финансовых делах.
Алтайская правда вчера в 19:55
Армия и оружие

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

РИА Новости вчера в 21:53
Общество

Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов

Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика.
РБК 00:00
Политика

Около 10 тыс. человек приняли участие в акциях протеста в Киеве

REGNUM вчера в 11:40
Политика

На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия

Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.
РИА Новости вчера в 14:46
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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