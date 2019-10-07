Экономика
РИА НовостиСбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности
В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Сбербанк после утечки готовит комплексное предложение по совершенствованию собственной системы безопасности и профильного регулирования в целом, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.РИА Новостивчера в 18:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк готовит предложение для улучшения системы безопасности после утечки данных
Эхо Москвывчера в 19:29
Сбербанк готовит предложения по совершенствованию своей системы безопасности после утечки
Коммерсантъвчера в 18:16
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:56, Вашингтон
Происшествия
Полиция Нижегородской области начала проверку после избиения подростка
Полиция начала проверку после избиения подростка в городе Кулебаки Нижегородской области.
РБК вчера в 14:00
Футбол
«Лос-Анджелес» выиграл регулярный сезон МЛС с рекордом
В МЛС определился победитель регулярного чемпионата, которым стал «Лос-Анджелес».
Матч ТВ вчера в 23:16
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 05 октября в 12:25
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 23:34
Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый
В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Политика
Путин побывал в тайге вместе с Шойгу
Накануне своего дня рождения президент провел время в сибирской тайге, любовался осенней природой: гулял по лесу, собирал грибы, поднимался в горы и смотрел на Енисей.
Российская газета вчера в 18:20
Политика
Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 18:21
Экономика
В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
Газета.Ru вчера в 02:25
Происшествия
Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на пешеходном переходе
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Единоборства
Головкин по очкам победил Деревянченко
В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Metaratings вчера в 02:01
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru 05 октября в 06:07
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Политика
Трамп призвал к импичменту Пелоси
Президент США Дональд Трамп обвинил спикера контролируемой демократами Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в госизмене и высказался за ее немедленный импичмент.
Российская газета вчера в 23:44
Армия и оружие
США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии
Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии.
Lenta.ru 00:39
Кино
Опубликован трейлер нового сериала во вселенной «Ходячих мертвецов»
Piter.tv 05 октября в 15:32
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета вчера в 08:53
Наука
Экзоскелет помог парализованному человеку начать ходить
RuNews24.ru 05 октября в 06:50
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Гаджеты
16-ядерный Ryzen 9 3950X разгоняется до 4,3 ГГц, утверждает Gigabyte
Как сообщается в документе, 16-ядерный Socket AM4-процессор может быть разогнан до частоты 4,3 ГГц по всем ядрам, что выглядит довольно неплохо на фоне того, как разгоняются прочие представители серии Ryzen 3000.
3DNews вчера в 02:03
Происшествия
Иркутская таможня возбудила дело по факту контрабанды леса
Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.
RT на русском 00:56
Армия и оружие
Очередная партия российского стрелкового оружия поступила в ЦАР
Напомним, в начале 2018 года первая партия оружия была доставлена в ЦАР.
REGNUM вчера в 20:18
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 7 по 11 октября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 7 по 11 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны в финансовых делах.
Алтайская правда вчера в 19:55
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
РИА Новости вчера в 21:53
Общество
Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов
Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика.
РБК 00:00
Политика
Около 10 тыс. человек приняли участие в акциях протеста в Киеве
REGNUM вчера в 11:40
Политика
На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия
Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.
РИА Новости вчера в 14:46