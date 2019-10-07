Экономика
РИА НовостиСбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности
Сбербанк после утечки готовит комплексное предложение по совершенствованию собственной системы безопасности и профильного регулирования в целом, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
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Сбербанк готовит предложения по совершенствованию своей системы безопасности после утечки
Коммерсантъвчера в 18:16
Сбербанк готовит предложение для улучшения системы безопасности после утечки данных
Эхо Москвывчера в 19:29
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:02, Ашберн
Политика
Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге
Газета.Ru вчера в 17:53
Авто
В Думе хотят запретить клеить на автомобили наклейки
Оka.fm 05 октября в 09:00
Политика
Украинцев массово лишают выданных в Венгрии паспортов
Власти Венгрии повсеместно забирают выданные ранее украинцам паспорта.
iReactor 05 октября в 05:49
Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
РИА Новости вчера в 23:33
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Политика
Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»
Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс вчера в 21:34
Спорт
Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 20:56
Экономика
Названы регионы, где больше всего снимают наличных
Стали известны регионы, в который больше всего снимают наличные из банкоматов.
Газета.Ru вчера в 05:24
Политика
Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Происшествия
У берегов Японии столкнулись японское и северокорейское суда
Судно японской рыболовной инспекции столкнулось с рыболовецкой шхуной под флагом КНДР.
Российская газета вчера в 23:02
Политика
Экс-глава МИД Латвии осудил правительство за позор на весь мир
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс выразил мнение, что правительство позорит страну на международной арене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:33
Кино
Миккельсен и Кодзима: Comic Con Russia открыл свои двери в Москве
Фильмы "Поиск" и "Профайл" были первыми ласточками, российский режиссер снял целый сериал "Глубокая ночь" о ходячих мертвецах и несколько серий презентовал на Comic Con.
РЕН ТВ 04 октября в 03:00
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 05 октября в 15:35
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие рост камней в почках
Медики назвали продукты, которые провоцируют отложение и рост камней в почках. Такая пища в большинстве своем богата на меламин.
Дни24 вчера в 18:02
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru 05 октября в 06:07
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Взгляд.ру вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК вчера в 13:12
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Футбол
Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа.
Ruposters.ru вчера в 05:12
Культура
Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса
Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
Мойка78 вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Шоу-бизнес
Соседи Натальи Бочкаревой рассказали об исчезновении актрисы
РЕН ТВ вчера в 21:21
Гаджеты
В Сети раскрыли характеристики европейской версии Honor 9X
Китайская компания Honor уже готовит свой смартфон к выходу на европейский рынок и накануне этого события стали известны его характеристики.
Газета DAILY вчера в 14:26
Футбол
«Спартак» проиграл «Краснодару» в первом матче после ухода Кононова
Московский Комсомолец вчера в 14:07
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
Гаджеты
Nokia выпустила кнопочный телефон с WhatsApp
Компания Nokia выпустила кнопочный телефон Nokia 2720 Flip с новыми функциями.
Газета Кемерова вчера в 19:28
Политика
Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ведомости вчера в 12:16