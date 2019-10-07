Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности

Сбербанк после утечки готовит комплексное предложение по совершенствованию собственной системы безопасности и профильного регулирования в целом, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
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с чего всё началось

«Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета

Ранее сообщалось, что в Сбербанке во время расследования утечки клиентских данных выявили злоумышленника, который попытался похитить информацию. Эксперт Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил последствия утечки данных банковских клиентов.
RT на русском14:25

Подробнее о событии

Сбербанк готовит предложение по улучшению безопасности после утечки

ФАН21:58

Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности после утечки

ТАСС18:26

Сбербанк готовит предложение для улучшения системы безопасности после утечки данных

Эхо Москвы19:29

Сбербанк готовит предложение по улучшению безопасности банка

RT на русском20:25

Сбербанк готовит предложения по совершенствованию своей системы безопасности после утечки

Коммерсантъ18:16

Сбербанк после утечки данных усовершенствует систему безопасности

РЕН ТВ18:15

Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности

РИА Новости18:06
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Турецкие власти направили дополнительные войска к границе с Сирией.
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Технологии

«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов

В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
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Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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