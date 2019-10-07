Экономика
РИА НовостиСбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности
Сбербанк после утечки готовит комплексное предложение по совершенствованию собственной системы безопасности и профильного регулирования в целом, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что в Сбербанке во время расследования утечки клиентских данных выявили злоумышленника, который попытался похитить информацию. Эксперт Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил последствия утечки данных банковских клиентов.RT на русском14:25
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Политика
В Конгрессе обвинили Помпео в неподчинении выданной повестке
Госсекретарь США Майкл Помпео не подчиняется повестке предоставить документы по Украине в рамках расследования, которая была выдана ему от конгресса.
Московский Комсомолец 12:00
Политика
Трамп заискивал перед Путиным во время первого разговора
Аргументы недели вчера в 11:10
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения опубликовало РИА Новости.
Lenta.ru 19:07
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета 12:14
Технологии
На самом мощном в мире российском атомном ледоколе запустили реактор
На ледоколе «Арктика» работает новый российский реактор «Ритм-200», который состоит из двух ядерных реакторов тепловой мощностью 175 мегаватт каждый.
Говорит Москва 04 октября в 02:01
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru вчера в 19:50
Хоккей
Хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян умер в 29 лет
МИР 24 вчера в 09:33
Авто
Продажи KIA с пробегом выросли на 21% в сентябре
Главными требованиями для продажи подержанных машин является пробег до 150 тысяч км, а также до 5 лет с момента поступления на рынок.
Rusargument 12:45
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Экономика
Титов попросил прокуратуру проверить нормативы накопления коммунальных отходов
Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить региональные нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для бизнеса, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное 2 октября заместителю генпрокурора Александру Буксману.
Ведомости 20:09
Армия и оружие
ВСУ открыли огонь из танков по югу ДНР
По информации представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ открыли огонь из танковых орудий по селу Саханка.
ПолитРоссия вчера в 14:49
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Гаджеты
Очередное обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск»
Недавно Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10 для решения указанных выше неполадок в работе операционной системе.
Дни24 08:36
Политика
Украинский посол в Нидерландах ушел от ответа после вопроса о MH17
Посол Украины в Нидерландах заявил, что Киеву нечего скрывать по делу MH17.
ИА Новороссия 06:40
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Автоспорт
Гран При Японии: Предварительный прогноз погоды
Предварительный прогноз обещает переменчивую погоду в дни проведения Гран При Японии.
F1news.ru 17:00
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета 08:53
Шоу-бизнес
СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой
РИА Новости 18:39
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 06:16
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Армия и оружие
Трамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии
Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии, недалеко от границы Турции, сообщает турецкое информагентство «Анадолу».
Ведомости 19:26
Наука
Загрязненный воздух провоцирует агрессию
Американские исследователи подтвердили, что между воздействием загрязненного воздуха и агрессивным поведением человека существует связь.
Goroday.ru 17:46
Наука
Искусственный интеллект расшифрует древние свитки из Геркуланума
RuNews24.ru вчера в 07:06
Происшествия
Водитель из мести поджег эвакуаторы во Владивостоке
Во Владивостоке водитель, которого уволили без выплаты заработной платы, поджег два эвакуатора, после чего его задержали.
Газета.Ru 21:57
Политика
Трамп обвинил информаторов по жалобе из-за Украины в предвзятости
Президент США Дональд Трамп обвинил информаторов по жалобе из-за его беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в предвзятости.
RT на русском 19:23
Политика
МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка посольства в Twitter
Временного поверенного в делах США в Анкаре Джеффри Ховенье вызвали в МИД Турции для дачи объяснений из-за лайка аккаунта дипмиссии в Twitter.
Daily Storm 09:05
Политика
Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»
Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс 21:34
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29