Ранее сообщалось, что в Сбербанке во время расследования утечки клиентских данных выявили злоумышленника, который попытался похитить информацию. Эксперт Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил последствия утечки данных банковских клиентов.

с чего всё началось

Сбербанк после утечки готовит комплексное предложение по совершенствованию собственной системы безопасности и профильного регулирования в целом, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Политика В Конгрессе обвинили Помпео в неподчинении выданной повестке Госсекретарь США Майкл Помпео не подчиняется повестке предоставить документы по Украине в рамках расследования, которая была выдана ему от конгресса.

Политика Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео Видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения опубликовало РИА Новости.

Технологии На самом мощном в мире российском атомном ледоколе запустили реактор На ледоколе «Арктика» работает новый российский реактор «Ритм-200», который состоит из двух ядерных реакторов тепловой мощностью 175 мегаватт каждый.

Политика ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».

Авто Продажи KIA с пробегом выросли на 21% в сентябре Главными требованиями для продажи подержанных машин является пробег до 150 тысяч км, а также до 5 лет с момента поступления на рынок.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.

Экономика Титов попросил прокуратуру проверить нормативы накопления коммунальных отходов Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить региональные нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для бизнеса, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное 2 октября заместителю генпрокурора Александру Буксману.

Армия и оружие ВСУ открыли огонь из танков по югу ДНР По информации представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ открыли огонь из танковых орудий по селу Саханка.

Гаджеты Очередное обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск» Недавно Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10 для решения указанных выше неполадок в работе операционной системе.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Автоспорт Гран При Японии: Предварительный прогноз погоды Предварительный прогноз обещает переменчивую погоду в дни проведения Гран При Японии.

Экономика Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Общество Названы города России, лидирующие по уровню зарплат Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.

Армия и оружие Трамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии, недалеко от границы Турции, сообщает турецкое информагентство «Анадолу».

Наука Загрязненный воздух провоцирует агрессию Американские исследователи подтвердили, что между воздействием загрязненного воздуха и агрессивным поведением человека существует связь.

Происшествия Водитель из мести поджег эвакуаторы во Владивостоке Во Владивостоке водитель, которого уволили без выплаты заработной платы, поджег два эвакуатора, после чего его задержали.

Политика Трамп обвинил информаторов по жалобе из-за Украины в предвзятости Президент США Дональд Трамп обвинил информаторов по жалобе из-за его беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в предвзятости.

Политика МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка посольства в Twitter Временного поверенного в делах США в Анкаре Джеффри Ховенье вызвали в МИД Турции для дачи объяснений из-за лайка аккаунта дипмиссии в Twitter.

Политика Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза» Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.