Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности

Сбербанк после утечки готовит комплексное предложение по совершенствованию собственной системы безопасности и профильного регулирования в целом, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
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с чего всё началось

«Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета

Ранее сообщалось, что в Сбербанке во время расследования утечки клиентских данных выявили злоумышленника, который попытался похитить информацию. Эксперт Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил последствия утечки данных банковских клиентов.
RT на русском14:25

Подробнее о событии

Сбербанк готовит предложение по улучшению безопасности банка после утечки

ФАН21:58

Сбербанк готовит предложение по улучшению безопасности банка

RT на русском20:25

Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности

РИА Новости18:06

Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности после утечки

ТАСС18:26

Сбербанк готовит предложения по совершенствованию своей системы безопасности после утечки

Коммерсантъ18:16

Сбербанк после утечки данных усовершенствует систему безопасности

РЕН ТВ18:15

Сбербанк готовит предложение для улучшения системы безопасности после утечки данных

Эхо Москвы19:29
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Политика

В Конгрессе обвинили Помпео в неподчинении выданной повестке

Госсекретарь США Майкл Помпео не подчиняется повестке предоставить документы по Украине в рамках расследования, которая была выдана ему от конгресса.
Московский Комсомолец 12:00
Политика

Трамп заискивал перед Путиным во время первого разговора

Аргументы недели вчера в 11:10
Политика

Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео

Видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения опубликовало РИА Новости.
Lenta.ru 19:07
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета 12:14
Технологии

На самом мощном в мире российском атомном ледоколе запустили реактор

На ледоколе «Арктика» работает новый российский реактор «Ритм-200», который состоит из двух ядерных реакторов тепловой мощностью 175 мегаватт каждый.
Говорит Москва 04 октября в 02:01
Политика

ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту

ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru вчера в 19:50
Хоккей

Хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян умер в 29 лет

МИР 24 вчера в 09:33
Авто

Продажи KIA с пробегом выросли на 21% в сентябре

Главными требованиями для продажи подержанных машин является пробег до 150 тысяч км, а также до 5 лет с момента поступления на рынок.
Rusargument 12:45
Технологии

«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов

В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Экономика

Титов попросил прокуратуру проверить нормативы накопления коммунальных отходов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить региональные нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для бизнеса, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное 2 октября заместителю генпрокурора Александру Буксману.
Ведомости 20:09
Армия и оружие

ВСУ открыли огонь из танков по югу ДНР

По информации представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ открыли огонь из танковых орудий по селу Саханка.
ПолитРоссия вчера в 14:49
Политика

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Известия 10:30
Гаджеты

Очередное обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск»

Недавно Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10 для решения указанных выше неполадок в работе операционной системе.
Дни24 08:36
Политика

Украинский посол в Нидерландах ушел от ответа после вопроса о MH17

Посол Украины в Нидерландах заявил, что Киеву нечего скрывать по делу MH17.
ИА Новороссия 06:40
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Автоспорт

Гран При Японии: Предварительный прогноз погоды

Предварительный прогноз обещает переменчивую погоду в дни проведения Гран При Японии.
F1news.ru 17:00
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

Российская газета 08:53
Шоу-бизнес

СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой

РИА Новости 18:39
Экономика

Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян

В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 06:16
Политика

Украинские добровольцы прибыли в Донбасс защищать Золотое

News.ru 10:21
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Армия и оружие

Трамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии, недалеко от границы Турции, сообщает турецкое информагентство «Анадолу».
Ведомости 19:26
Наука

Загрязненный воздух провоцирует агрессию

Американские исследователи подтвердили, что между воздействием загрязненного воздуха и агрессивным поведением человека существует связь.
Goroday.ru 17:46
Происшествия

Медведь загрыз женщину в Забайкалье

ТАСС 20:54
Наука

Искусственный интеллект расшифрует древние свитки из Геркуланума

RuNews24.ru вчера в 07:06
Происшествия

Водитель из мести поджег эвакуаторы во Владивостоке

Во Владивостоке водитель, которого уволили без выплаты заработной платы, поджег два эвакуатора, после чего его задержали.
Газета.Ru 21:57
Политика

Трамп обвинил информаторов по жалобе из-за Украины в предвзятости

Президент США Дональд Трамп обвинил информаторов по жалобе из-за его беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в предвзятости.
RT на русском 19:23
Политика

МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка посольства в Twitter

Временного поверенного в делах США в Анкаре Джеффри Ховенье вызвали в МИД Турции для дачи объяснений из-за лайка аккаунта дипмиссии в Twitter.
Daily Storm 09:05
Политика

Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»

Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс 21:34
Происшествия

Американскую студентку изнасиловали в Петербурге

Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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