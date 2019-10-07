Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности

Сбербанк после утечки готовит комплексное предложение по совершенствованию собственной системы безопасности и профильного регулирования в целом, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
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Сбербанк работает над совершенствованием системы безопасности после утечки

Мойка7821:08

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РЕН ТВ18:15

Сбербанк готовит предложение для улучшения системы безопасности после утечки данных

Эхо Москвы19:29

Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности после утечки

ТАСС18:26

Сбербанк готовит предложения по совершенствованию своей системы безопасности после утечки

Коммерсантъ18:16

Сбербанк готовит предложение по улучшению безопасности банка

RT на русском20:25

Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности

РИА Новости18:06
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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