Экономика
РИА НовостиСбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности
Сбербанк после утечки готовит комплексное предложение по совершенствованию собственной системы безопасности и профильного регулирования в целом, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
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Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Футбол
Ибрагимович купил «Феррари» за € 1,5 млн
Чемпионат вчера в 16:00
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50
Наука
Искусственный интеллект расшифрует древние свитки из Геркуланума
RuNews24.ru вчера в 07:06
Технологии
PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra
Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
REGNUM 04 октября в 19:03
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Политика
Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ведомости 12:16
Единоборства
Мария Антунез проиграла свой бой в Улан-Удэ
В миг ставшая звездой Чемпионата мира по боксу среди женщин Мария Антунез, приехавшая из Гондураса, проиграла свой первый бой.
Информ Полис online вчера в 07:38
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Единоборства
Украинский боксер Деревянченко высказался после поражения от Головкина
Украинский боксер Сергей Деревянченко в своем Twitter подвел итоги поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным.
Lenta.ru 16:05
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru вчера в 09:00
Культура
Стала известна причина смерти актрисы Марины Куклиной
Живая Кубань 14:01
Футбол
«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед»
Советский спорт 13:25
Футбол
Семак рассказал о травме Мамманы
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме аргентинского защитника Эммануэля Мамманы.
Мойка78 08:20
Политика
На выборах в парламент Косово побеждает оппозиция
Напомним, досрочные выборы в парламент Косово прошли 6 октября.
Красная весна 15:23
Политика
Антонов предложил Вашингтону сесть за стол переговоров по РСМД
Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон сесть за стол переговоров по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД).
Известия 19:46
Происшествия
В Благовещенске полиция проводит проверку инцидента с пьяными детьми
Благовещенская полиция начала проверку по факту случившегося в заброшенном здании, расположенном в районе Ломоносова – Трудовой.
Амур.инфо 20:54
Политика
ФБР отказалось комментировать задержание депутата Госдумы в Нью-Йорке
Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать ситуацию с задержанием и допросом российского депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
РБК 18:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отпраздновала 82-летие Алины Редель в платье-балахоне
Алла Пугачёва была приглашена отметить 82-летие Алины Редель на светскую вечеринку, где покорила всех присутствующих.
Актуальные Новости вчера в 23:08
Экономика
Совет Федерации ОБОМЛЕЛ от заявлений Штыгашева
Владимир Штыгашев ярко и жестко выступил накануне в Совете Федерации в защиту своей маленькой республики Хакасия, отмечает 19rus.info.
ИА Хакасия 04 октября в 23:29
Гаджеты
В Сети раскрыли характеристики европейской версии Honor 9X
Китайская компания Honor уже готовит свой смартфон к выходу на европейский рынок и накануне этого события стали известны его характеристики.
Газета DAILY 14:26
Происшествия
Швейные иглы обнаружены в свежем винограде в австралийском Мельбурне
В свежем винограде, который продавался в супермаркете австралийского Мельбурна, были обнаружены стальные иглы.
Известия 20:55
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Экономика
Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов
В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.
Известия 17:01
Наука
Сырые овощи могут навредить кишечнику
МедиаПоток 05:31
Единоборства
Корешков проиграл Ларкину в главном бою Bellator 229
Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229.
Чемпионат 04 октября в 23:27
Политика
Американская разведка получила новые показания против Трампа
Еще один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил адвокат Марк Заид в интервью ABC News.
РИА Новости 16:16