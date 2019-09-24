Сбербанк намерен запустить маркетплейс по продаже автомобилей. В настоящее время банк пытается привлечь к участию в проекте крупнейших игроков рынка. Сервис позволит продавать новые и подержанные автомобили.

Политика СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

Гаджеты Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.

Политика Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа Разговор Трампа и Зеленского Обсуждение возможности начала процедуры импичмента началось после того, как политические оппоненты Трампа озвучили версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.

Политика Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу» Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.

Авто В РФ появился обновленный Toyota Land Cruiser 200 Обновленный Toyota Land Cruiser 200 стал доступен для заказа в РФ по той же цене, что и предшественник.

Происшествия Массовое отравление произошло в Православной женской гимназии Иркутска Массовое пищевое отравление зарегистрировали в Православной женской гимназии Иркутска.

Политика Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.

Армия и оружие Учения российских военных шокировали французского журналиста Журналист французского издания Le Figaro Ален Барлюэ опубликовал заметку об учениях российской армии.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.

Политика Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН «Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.

Технологии Ученые ХГУ запатентовали новый способ прогнозирования ускоренного старения организма женщин Ученые Хакасского государственного университета Валентина Гладкая, Оксана Килина и Ольга Чудинова разработали способ прогнозирования ускоренного старения организма женщин.

Политика Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.

Авто В России назвали автопроизводителей с лучшими цифровыми сервисами Консалтинговое агентство Markswebb опубликовало результаты исследования, целью которого было определить уровень развития онлайн-сервисов крупнейших автопроизводителей, представленных на российском рынке.

Происшествия Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.

Политика Украина не собирается забирать брошенные в Крыму ветхие корабли Источник фото: commons.wikimedia.org - СС0 Как заявил заместитель секретаря СНБО Украины Михаил Коваль, Россия перед тем как отдавать брошенные в Крыму Киевом корабли, должна полностью отремонтировать их за свой счет, а после этого вернуть украинской стороне.

Игры В файлах беты Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания 56 карт Энтузиасты обнаружили в файлах беты Call of Duty: Modern Warfare не только множество упоминаний королевской битвы, но и перечень из 56 мультиплеерных карт грядущего шутера.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.

Кино В сети появился новый трейлер «Холодное сердце 2» Во вторник, 24 сентября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.

Происшествия Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.

Культура Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника» Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.

Происшествия Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.

Общество МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.