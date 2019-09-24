Авто
News.ruСбербанк готовит сервис для продажи автомобилей
Сбербанк намерен запустить маркетплейс по продаже автомобилей. В настоящее время банк пытается привлечь к участию в проекте крупнейших игроков рынка. Сервис позволит продавать новые и подержанные автомобили.
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Происшествия
«Лучшего предпринимателя-2016» и ее мужа арестовали в Чите
Левочкина в 2016 году победила в конкурсе «Лучший предприниматель» в номинации «Бизнес-леди года».
Заб.Ру 22:13
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Политика
Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа
Разговор Трампа и Зеленского Обсуждение возможности начала процедуры импичмента началось после того, как политические оппоненты Трампа озвучили версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.
ТАСС 17:24
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости 18:13
Авто
В РФ появился обновленный Toyota Land Cruiser 200
Обновленный Toyota Land Cruiser 200 стал доступен для заказа в РФ по той же цене, что и предшественник.
Tvoe-avto.com 04:35
Происшествия
Массовое отравление произошло в Православной женской гимназии Иркутска
Массовое пищевое отравление зарегистрировали в Православной женской гимназии Иркутска.
Иркутск Сегодня 21:33
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня 09:58
Армия и оружие
Учения российских военных шокировали французского журналиста
Журналист французского издания Le Figaro Ален Барлюэ опубликовал заметку об учениях российской армии.
Брянские новости 08:19
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Политика
Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН
«Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 22:01
Технологии
Ученые ХГУ запатентовали новый способ прогнозирования ускоренного старения организма женщин
Ученые Хакасского государственного университета Валентина Гладкая, Оксана Килина и Ольга Чудинова разработали способ прогнозирования ускоренного старения организма женщин.
ИА Хакасия 22:19
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Происшествия
Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»
Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Авто
В России назвали автопроизводителей с лучшими цифровыми сервисами
Консалтинговое агентство Markswebb опубликовало результаты исследования, целью которого было определить уровень развития онлайн-сервисов крупнейших автопроизводителей, представленных на российском рынке.
AutoNews 12:18
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:40
Политика
Украина не собирается забирать брошенные в Крыму ветхие корабли
Источник фото: commons.wikimedia.org - СС0 Как заявил заместитель секретаря СНБО Украины Михаил Коваль, Россия перед тем как отдавать брошенные в Крыму Киевом корабли, должна полностью отремонтировать их за свой счет, а после этого вернуть украинской стороне.
Слово и Дело 12:47
Игры
В файлах беты Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания 56 карт
Энтузиасты обнаружили в файлах беты Call of Duty: Modern Warfare не только множество упоминаний королевской битвы, но и перечень из 56 мультиплеерных карт грядущего шутера.
Игромания.ру вчера в 11:27
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 16:51
Кино
В сети появился новый трейлер «Холодное сердце 2»
Во вторник, 24 сентября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.
Piter.tv 03:20
Происшествия
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб
В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru 02:48
Культура
Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»
Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
Эхо Москвы 16:03
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Общество
МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости
Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
Российская газета 15:52
Происшествия
В Красноярском крае во время прогулки в лесу пропала семья
Полиция Красноярского края разыскивает семью из четырех человек, которые на выходных ушли на прогулку в лес в Тюхтетском районе и не вернулись, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.
РБК 04:39