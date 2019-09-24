Авто

АвтостатАвтостатСбербанк готовит запуск сервиса по продаже автомобилей

Официального релиза с разъяснениями по поводу запуска нового сервиса Сбербанк пока не выпускал, однако по имеющейся в СМИ информации его хотят создать по аналогии с «ДомКлик», который банк запустил в 2017 году.
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Сбербанк займется онлайн-продажей автомобилей

Motor08:33

Сбербанк решил заняться «автобизнесом»

URA.Ruвчера в 17:41

«Сбербанк» запустит сервис по продаже автомобилей

Автоновости дня01:25

РБК: Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

Коммерсантъвчера в 18:52

Сбербанк запустит маркетплейс для автомобилей

Ведомостивчера в 18:51

Сбербанк готовит запуск сервиса по продаже автомобилей

Автостат04:36

Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании

Народные новости вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Стал известен пол ребенка Саши Артемовой и Жени Кузина

Лишь сегодня Артемова решила озвучить пол новорожденного, который до этого скрывала.
StarHit.ru вчера в 14:00
Общество

В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи

В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.
МИР 24 вчера в 15:30
Футбол

УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году

С 2021 года УЕФА запустит третий еврокубковый клубный турнир, который получил название Лига конференций, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.
Чемпионат 15:02
Энергетика

Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

Новак объяснил, что для расширения списка потребовалось бы менять законодательство страны и разрешать другим, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", поставлять газ украинской стороне.
Газета.Ru 14:34
Политика

Трамп выдвинул ультиматум по вопросу о помощи Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил во вторник, 24 сентября, что он отказался от военной помощи Украине из-за возмущения тем, что Соединенные Штаты осуществляют гораздо большие финансовые вложения в эту страну, чем европейские страны.
Газета.Ru 15:08
Гаджеты

Boston Dynamics научили робота акробатике

Компания Boston Dynamics показала новое видео, на котором человекоподобный робот Atlas демонстрирует акробатические способности.
Профиль 13:39
Экономика

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс вчера в 02:00
Армия и оружие

Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире

Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru вчера в 03:28
Футбол

Гвардиола может возглавить «Ювентус»

ProstoProSport 12:06
Армия и оружие

Кириенко призвал завершить работу над оружием, которое неудачно испытали под Северодвинском

Бывший глава «Росатома» и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко призвал завершить работу над оружием, во время испытания произошел взрыв под Северодвинском, передает «Интерфакс».
Дождь 14:40
Политика

Постпредство при ООН отреагировало на невыдачу виз США делегации РФ

Ранее российские делегаты не смогли полететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Первый заместитель постпреда в ООН Дмитрий Полянский с критикой высказался по поводу ситуации с невыдачей американских виз членам российской делегации.
Аргументы и Факты 15:00
Политика

Грета Тунберг ответила Трампу, изменив описание профиля в Twitter

ТАСС 14:04
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru 15:01
Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе

После ухода политолога из студии, ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
РИА Новости 14:22
Гаджеты

Новая операционная система Apple для iPad вышла официально

Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru 13:43
Политика

Глава Национальной полиции Украины Князев подал в отставку

Причин своего увольнения Сергей Князев не назвал Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что подал министру внутренних дел заявление об отставке, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 11:01
Кино

Фильм «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»

«На фоне других выдвинутых российских картин у "Дылды" высокие шансы, говорить о шансах на фоне мировых картин пока рано»,— отмечает Федор Попов.
Коммерсантъ 13:03
Политика

Американский министр заснул во время речи Трампа в ООН

Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН.
РИА Новости 15:05
Кино

В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»

Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru 13:48
Политика

Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным

Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru 06:49
Экономика

Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти»

Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».
РБК 14:39
Общество

МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений

578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.
Российская газета 14:50
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Происшествия

Экс-мэр Новокуйбышевска скончался после попытки самоубийства

Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, покинувший пост, накануне, 23 сентября, пытался покончить с собой.
Газета.Ru 04:50
Политика

Киев не рассматривает планы возвращения оставшихся в Крыму кораблей

Что же касается трех кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, то, по словам министра, в настоящее время идут переговоры об их возвращении.
ТАСС 06:01
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости 22 сентября в 06:44
Общество

Житель Орла, рассуждая о клещах, оскорбил Путина

Как сообщает Znak.com, Андрей Бычков разместил пост, в котором прокомментировал новость об активизации клещей в Орле.
Московский Комсомолец 13:40
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