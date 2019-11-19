Экономика

Retail & LoyaltyRetail & LoyaltyСбербанк и Mail.ru Group договорились о стратегическом сотрудничестве

Сбербанк и Mail.ru Group договорились о стратегическом сотрудничестве, а также подписали обязывающие документы о партнерстве в сфере транспорта и сервисов, связанных с едой. Одновременно Сбербанк подписал обязывающие документы по приобретению 36% в компании АО «МФ Технологии».
Читать в источнике
Комментировать18
Лев Хасис
В состав совета директоров Mail.ru Group войдет один представитель Сбербанка. С точки зрения нашего приобретения доли в МФТ также направлены в ФАС.
— Лев Хасис, российский предпринимательSM News 06:46

Подробнее о событии

Сбербанк введет одного представителя в совет директоров Mail.ru Group

Интерфакс05:07

В ФАС оценили совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка

Известия05:53

Сбербанк не намерен получать контроль над Mail.ru Group

Коммерсантъ04:55

Сбербанк намерен купить 36% акций в совладельце Mail.ru до конца года

РИА Новости03:50

Сбербанк договорился о новых правах на акции Mail.Ru Group

РБК06:17

В Mail.ru Group назвали сроки выхода совместного предприятия со Сбербанком на IPO

ТАСС06:27

Сбербанк обязался создать СП с Mail.ru Group и выкупить долю в ней

Ведомости02:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Общество

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

78.ru 05:56
Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
РБК 06:19
Происшествия

Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Газета.Ru вчера в 05:33
Политика

МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
RT на русском 10:10
Футбол

Кокорины подарили своему адвокату мяч с автографом

Спорт-Экспресс 09:35
Общество

Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
РБК 10:50
Общество

В «Нафтогазе» ответили на предложение России по скидке на газ

"Нафтогазу" невыгодно отказываться от исков к "Газпрому" ради скидки на газ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире ICTV.
РИА Новости 10:20
Здоровье

В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога

Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Газета.Ru вчера в 15:43
Армия и оружие

Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией

Два сценария потенциального вооружённого конфликта между США и РФ опубликовал 18 ноября общественно-политический еженедельник «Мысль Польши».
REGNUM вчера в 22:42
Экономика

Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" компании "Яндекс" по цене €1. Об этом говорится в сообщении банка.
Газета.Ru 11:13
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Армия и оружие

В Сирии курды подожгли российский патруль

На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Комсомольская правда вчера в 14:29
Происшествия

Адвокат Соколова заявил о возможном влиянии полнолуния на историка

На арестованного историка Олега Соколова могли повлиять луна. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Почуева.
Piter.tv 06:44
Армия и оружие

Сирийские войска взяли под контроль ГЭС

Вторую по величине в Сирии гидроэлектростанцию поставили под контроль правительственные войска.
Свободная Пресса вчера в 00:16
Политика

В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжаться после 2019 года.
РИА Новости 09:51
Общество

В Швеции прекратили дело против Ассанжа

Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Lenta.ru 09:43
Наука

Куриный суп оказался эффективным лекарством от малярии

Для нового исследования ученые использовали рецепты супов. Они варьировались от вегетарианских, куриных до говяжьих.
ГЛАС.RU 10:25
Футбол

Луис Энрике вернулся на должность главного тренера сборной Испании

Soccer.ru 06:49
Экономика

Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

Интерфакс 09:01
Игры

Первый патч для The Outer Worlds добавил возможность увеличить размер субтитров

Obsidian выпустила первое обновление для The Outer Worlds, в котором добавила возможность увеличивать размер текста.
Игромания.ру 09:55
Общество

«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Весьма 01:53
Происшествия

В центре Москвы избили офицера ФСБ

Газета.Ru 03:26
Энергетика

«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

ТАСС 11:10
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 08:43
Политика

Тимошенко пригласила Зеленского на «корпоратив»

Аргументы недели 07:42
Наука

143 новых геоглифа найдены на плато Наска в Южном Перу

Как сообщают исследователи из японского университета Ямагата, их помогли обнаружить искусственный интеллект, 3D-моделирование и полевые работы.
Эхо Москвы 17 ноября в 12:00
Общество

Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов

Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Известия 08:45
Фигурное катание

Медведева рассказала о лучшем выступлении

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своем лучшем выступлении.
Газета.Ru 10:32
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Lenta.ru 08:42
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное