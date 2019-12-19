Экономика
CNewsСбербанк и Mail.ru Group создали 100-миллиардное СП
По данным Mail.ru Group, стоимость сделки составила 11,3 млрд руб. В октябре 2019 г. CNews также сообщал о планах Сбербанка выкупить долю Газпромбанка в компании. После приобретения 36% доли в «МФ Технологии» у «Газпромбанка» и госкорпорации Ростех, Сбербанк стал равноправным партнером в компании.
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Происшествия
Уголовное дело возбудили после огнестрельного ранения мужчины в Москве
Полиция возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба на юго-востоке Москвы.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).
Политика
В ЛНР планируют восстановить железнодорожное сообщение с РФ
В ближайшей перспективе может быть восстановлено железнодорожное сообщение между ЛНР и Россией, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник во время поездки в Брянку, сообщил 19 декабря «Луганский информационный центр».
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к спецслужбе.
Общество
Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей
Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Общество
В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
Политика
Украинский журналист ответил Путину на слова о танках
Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.
Авто
Автодилеры в РФ предупредили о подорожании автомобилей с 1 января
Политика
Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Политика
В Германии расценили слова Меркель как «объявление войны» Трампу
Реакция федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, высказавшейся в ходе выступления в бундестаге против введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», является «объявлением войны».
Общество
В США оценили «русскую копию» Tesla Cybertruck
Видео, на котором показана копия Tesla Cybertruck, созданная российскими блогерами, прокомментировали пользователи американского канала World of Engineering в Twitter.
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Армия и оружие
Более тысячи разведывательных БПЛА замечено у берегов Крыма за 5 лет
С момента возвращения Крыма в состав РФ - в марте 2014 года - российские военные обнаружили более тысячи разведывательных беспилотников недалеко от полуострова.
Экономика
Приставов не ждут в банках и ЖКХ
Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Наука
Создано лекарство от рака груди в виде инъекции
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Политика
Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях
Здоровье
Врачи назвали ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ
Врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил, что не следует делать, если было принято решение лечить простуду самостоятельно, пишет РБК.
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя
Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Космос
Curiosity обнаружил в атмосфере Марса загадочную кислородную аномалию
Впервые за последнее время освоения астронавтами космоса ученым удалось выявить нестабильные колебания концентрации газов, появившихся в атмосфере над поверхностью марсианского кратера Гейл на планете Марс.
Экономика
В режиме умеренного предновогоднего ралли
Сегодня акции "Селигдара" торгуются последний день с дивидендами, закроется реестр акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов, пройдут внеочередные общие собрания акционеров НЛМК и Yandex, состоятся заседания советов директоров "Интер РАО" и "Газпром нефти", вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи.
Кино
В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»
На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Общество
Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря
23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
Происшествия
Названы возможные последствия для ФСБ после атаки на Лубянке
По предварительной информации, атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.