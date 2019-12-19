Экономика
ВедомостиСбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
Политика
Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство
Поводом для расследования в отношении Трампа стал его июльский телефонный разговор с президентом Украины, в рамках которого Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы получить компромат на своего главного оппонента в предвыборной гонке — демократа Джо Байдена.
Экономика
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Общество
В МЧС рассказали, сколько деревьев в Петербурге повалил ночной шторм
Ночью в четверг, 19 декабря, спасатели Санкт-Петербурга 67 раз привлекались к ликвидации последствий шторма.
Хоккей
Хоккеист Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
NHL Хоккеист из России Андрей Свечников, выступающий за команду NHL "Каролина Харрикейнз" снова забросил шайбу, находясь за воротами противника.
Политика
На пресс-конференции Путина запретили баннеры
Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть.
Армия и оружие
Армия Хафтара продвигается к центру ливийской столицы
Общество
НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом
Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
Общество
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграли в нулевую ничью впервые за 17 лет
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Общество
Спекулянты скупают земельные участки у саратовских многодетных семей
В моем округе 36 участков на Молочке таких, остались 12 многодетных - остальные участки скупили спекулянты, которые скупают их просто "от жиру".
Футбол
Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.
Общество
Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Армия и оружие
Позиции ВСУ в Донбассе посетил замминистра обороны Канады
Расположение украинских вооруженных формирований в Донбассе посетила делегация от министерства обороны Канады во главе с замглавы ведомства Питером Хаммершмидтом.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Технологии
Sony опровергла слухи о цене PlayStation 5
Журналисты издания обратились напрямую в офис компании, после того как в сети появились слухи о точной дате выхода и цене PlayStation 5. Информацию о цене консоли опубликовали в блоге Gamers Gate.
Общество
СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля
Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
Футбол
Игроки ФК «Ростов» записали видео для Валерия Карпина
Ивелин Попов наконец получил шанс отдать должок за поздравление к своему дню рождения # ФКРостов # Карпин pic.twitter.com / 2CNRkzAma0 — Football Club Rostov (@ rostovfc) 19 декабря 2019 г. Напомним, что 19 декабря исполнилось ровно два года с того момента, как Валерий Карпин был официально назначен главным тренером ФК "Ростов".
Экономика
Глава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году
Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».
Политика
ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
В документе выражается обеспокоенность героизацией нацизма, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС».
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
Кино
В России выходит в прокат лента «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Создатели заключительной части третьей трилогии обещают завершить историю семьи Скайуокеров.
Политика
Драка депутатов Рады сорвала заседание аграрного комитета
Из-за потасовки нардепов заседание комитета Рады было сорвано.
Политика
Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist
Британский журнал The Economist признал Узбекистан страной года в контексте либеральных реформ президента республики Шавката Мирзиёева.
Происшествия
В Приангарье один человек погиб после ДТП с маршруткой
Автомобиль Isuzu и маршрутное такси, следовавшее в Тулун, столкнулись в Иркутской области, один человек погиб, 9 госпитализированы, сообщает ГУМВД региона.
Здоровье
Врач рассказал, как выбирают дежурных на Новый год
Врачи, которые дежурили на прошлый Новый год, освобождаются от дежурства в этом году, но есть доктора, которые любят именно новогодние смены, и им идут на встречу, рассказал РИА Новости главврач 67-й московской городской клинической больницы Андрей Шкода.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе вышли в свет после скандала
Напомним, последние появились на фоне скандала, разразившегося после участия актрисы в постельной сцене фильма «Текст».
Происшествия
Бывшего мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест
Городской суд Петропавловска-Камчатского отправил под домашний арест бывшего мэра города Виталия Иваненко.