Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Политика Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство Поводом для расследования в отношении Трампа стал его июльский телефонный разговор с президентом Украины, в рамках которого Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы получить компромат на своего главного оппонента в предвыборной гонке — демократа Джо Байдена.

Общество НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.

Общество Спекулянты скупают земельные участки у саратовских многодетных семей В моем округе 36 участков на Молочке таких, остались 12 многодетных - остальные участки скупили спекулянты, которые скупают их просто "от жиру".

Футбол Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.

Экономика России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.

Технологии Sony опровергла слухи о цене PlayStation 5 Журналисты издания обратились напрямую в офис компании, после того как в сети появились слухи о точной дате выхода и цене PlayStation 5. Информацию о цене консоли опубликовали в блоге Gamers Gate.

Общество СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Футбол Игроки ФК «Ростов» записали видео для Валерия Карпина Ивелин Попов наконец получил шанс отдать должок за поздравление к своему дню рождения # ФКРостов # Карпин pic.twitter.com / 2CNRkzAma0 — Football Club Rostov (@ rostovfc) 19 декабря 2019 г. Напомним, что 19 декабря исполнилось ровно два года с того момента, как Валерий Карпин был официально назначен главным тренером ФК "Ростов".

Экономика Глава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».

Политика Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2» Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».