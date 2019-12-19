Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
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Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

ТАСС02:25

Rambler Group получит долю в Delivery Club

РБК02:05

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия

Коммерсантъ02:03

Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru

Интерфакс02:21

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Ведомости02:00

Сбербанк и Mail.ru Group создали СП в сфере транспорта и еды

RT на русском02:18

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместной компании

Известия02:46
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Общество

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
РБК вчера в 12:24
Политика

Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство

Поводом для расследования в отношении Трампа стал его июльский телефонный разговор с президентом Украины, в рамках которого Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы получить компромат на своего главного оппонента в предвыборной гонке — демократа Джо Байдена.
Вести.Ru вчера в 22:40
Экономика

Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов

Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Pravda.Ru 01:20
Общество

В МЧС рассказали, сколько деревьев в Петербурге повалил ночной шторм

Ночью в четверг, 19 декабря, спасатели Санкт-Петербурга 67 раз привлекались к ликвидации последствий шторма.
Петербургский дневник 01:13
Хоккей

Хоккеист Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

NHL Хоккеист из России Андрей Свечников, выступающий за команду NHL "Каролина Харрикейнз" снова забросил шайбу, находясь за воротами противника.
РЕН ТВ вчера в 07:08
Политика

На пресс-конференции Путина запретили баннеры

Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть.
Российская газета 02:48
Армия и оружие

Армия Хафтара продвигается к центру ливийской столицы

Аргументы и Факты вчера в 19:19
Общество

НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом

Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Футбол

«Барселона» и «Реал» сыграли в нулевую ничью впервые за 17 лет

Известия вчера в 17:12
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости 17 декабря в 21:13
Общество

Спекулянты скупают земельные участки у саратовских многодетных семей

В моем округе 36 участков на Молочке таких, остались 12 многодетных - остальные участки скупили спекулянты, которые скупают их просто "от жиру".
Взгляд-инфо 02:41
Футбол

Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.
Газета.Ru вчера в 23:35
Общество

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Известия вчера в 13:19
Армия и оружие

Позиции ВСУ в Донбассе посетил замминистра обороны Канады

Расположение украинских вооруженных формирований в Донбассе посетила делегация от министерства обороны Канады во главе с замглавы ведомства Питером Хаммершмидтом.
ИА Новороссия 02:49
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК вчера в 16:00
Технологии

Sony опровергла слухи о цене PlayStation 5

Журналисты издания обратились напрямую в офис компании, после того как в сети появились слухи о точной дате выхода и цене PlayStation 5. Информацию о цене консоли опубликовали в блоге Gamers Gate.
CyberSport.ru 17 декабря в 23:24
Общество

СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля

Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
РБК вчера в 22:34
Футбол

Игроки ФК «Ростов» записали видео для Валерия Карпина

Ивелин Попов наконец получил шанс отдать должок за поздравление к своему дню рождения # ФКРостов # Карпин pic.twitter.com / 2CNRkzAma0 — Football Club Rostov (@ rostovfc) 19 декабря 2019 г. Напомним, что 19 декабря исполнилось ровно два года с того момента, как Валерий Карпин был официально назначен главным тренером ФК "Ростов".
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 02:48
Экономика

Глава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году

Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».
REGNUM 02:13
Политика

ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

В документе выражается обеспокоенность героизацией нацизма, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС».
RuNews24.ru вчера в 23:34
Политика

Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 15:10
Кино

В России выходит в прокат лента «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Создатели заключительной части третьей трилогии обещают завершить историю семьи Скайуокеров.
Эхо Москвы вчера в 20:09
Политика

Драка депутатов Рады сорвала заседание аграрного комитета

Из-за потасовки нардепов заседание комитета Рады было сорвано.
Газета.Ru 02:13
Политика

Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist

Британский журнал The Economist признал Узбекистан страной года в контексте либеральных реформ президента республики Шавката Мирзиёева.
REGNUM 01:36
Происшествия

В Приангарье один человек погиб после ДТП с маршруткой

Автомобиль Isuzu и маршрутное такси, следовавшее в Тулун, столкнулись в Иркутской области, один человек погиб, 9 госпитализированы, сообщает ГУМВД региона.
РИА Новости вчера в 22:21
Здоровье

Врач рассказал, как выбирают дежурных на Новый год

Врачи, которые дежурили на прошлый Новый год, освобождаются от дежурства в этом году, но есть доктора, которые любят именно новогодние смены, и им идут на встречу, рассказал РИА Новости главврач 67-й московской городской клинической больницы Андрей Шкода.
РИА Новости 02:28
Шоу-бизнес

Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе вышли в свет после скандала

Напомним, последние появились на фоне скандала, разразившегося после участия актрисы в постельной сцене фильма «Текст».
StarHit.ru вчера в 18:40
Происшествия

Бывшего мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест

Городской суд Петропавловска-Камчатского отправил под домашний арест бывшего мэра города Виталия Иваненко.
РБК 01:53
Общество

Суд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

ТАСС 01:35
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