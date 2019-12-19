Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
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Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместной компании

Известия02:46

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Ведомости02:00

Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru

Интерфакс02:21

Сбербанк и Mail.ru Group создали СП в сфере транспорта и еды

RT на русском02:18

Rambler Group получит долю в Delivery Club

РБК02:05

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия

Коммерсантъ02:03

Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

ТАСС02:25
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Общество

В Петербурге выведен из цеха уникальный тральщик из стеклопластика

Общественное телевидение России 02:17
Общество

СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля

Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
РБК вчера в 22:34
Армия и оружие

На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт

Батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях, сообщил портал АрмияInform со ссылкой начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев.
РИА Новости 02:13
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru вчера в 09:22
Общество

Производители шампанского предупредили о резком спаде производства

Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
Коммерсантъ вчера в 18:39
Политика

В парламенте Украины заявили о превращении Кубани в «украинскую Кубу»

Проживающие на территории Краснодарского края России граждане являются украинцами, заявил депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, сообщают украинские СМИ.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
Общество

Штормовой ветер в Петербурге повалил десятки деревьев и билбордов

МИР 24 02:12
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК вчера в 16:00
Общество

Агрегаторы такси поддержали законопроект о коллективной ответственности в случае ДТП

Сервисы заказа такси Gett, «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» в целом поддержали законопроект о введении коллективной ответственности за обеспечение безопасности пассажиров.
Коммерсантъ 01:59
Политика

Юмашев раскрыл роль Чубайса в выборе Путина преемником Ельцина

Ридус вчера в 16:25
Политика

Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференции Путина

Кремль попросил журналистов не приносить на пресс-конференцию президента России Владимира Путина большие плакаты.
RT на русском 02:00
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Футбол

Почти 50 человек пострадали в ходе столкновений в Барселоне

Российская газета вчера в 17:30
Хоккей

Гарипов: у Хартли атака начинается с вратаря. Так раньше Гвардиола в «Барселоне» играл

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов поделился мнением о работе с главным тренером омской команды Бобом Хартли.
Чемпионат 03:00
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты

В Индии прошли испытания сверхзвуковой крылатой российско-индийской ракеты BrahMos. Видео запуска опубликовано в твиттере ВВС Индии.
РИА Новости 00:40
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Реальное время вчера в 14:36
Политика

В США проголосовали за импичмент Трампу

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
РИА Новости Крым 01:26
Общество

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
РБК вчера в 12:24
Единоборства

Рори МакДональд ушел из Bellator в PFL

Экс-чемпион Bellator и бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе, Рори МакДональд, подписал контракт с PFL, и примет участие в следующем сезоне организации, где поборется за главный приз в размере одного миллиона долларов.
FightTime.ru вчера в 12:46
Кино

Васильев появится в новом сезоне «Сватов»

Российский актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала "Сваты". Актер покинул "Сваты" после четвертого сезона.
ТВ Центр 16 декабря в 03:36
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Политика

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
РИА Новости вчера в 19:46
Экономика

Досрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить

Центробанк намерен заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан уже с 2020 года. Мораторий может быть введён на три года.
News.ru вчера в 21:59
Общество

Температура в Москве побила рекорд 1886 года

На станции ВДНХ в столице зафиксировали температуру в плюс 5,4 градуса, таким образом, побит исторический рекорд самого теплого дня 18 декабря 1886 года, сообщается на сайте «Метеовести».
РИАМО вчера в 12:41
Происшествия

В ЧВК не обошлось без ГРУ

Как утверждают сами фигуранты — спецназовцы ГРУ.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовными делами

Власти Эстонии угрожают сотрудникам агентства Sputnik Estonia уголовными делами, если те до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".
Вести.Ru вчера в 10:32
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Российская газета вчера в 00:41
Происшествия

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

РИА Новости вчера в 22:42
Происшествия

В ДТП с автобусом в Карелии пострадали 14 человек

РБК вчера в 14:14
Религия

Что запрещено делать 19 декабря, в день Николая Чудотворца

Святой Николай считается их покровителем. Поэтому 19 декабря крики и грубость по отношению к ребенку особенно недопустимы.
Вечерний Волгоград 01:50
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