Экономика
ВедомостиСбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
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Общество
В Петербурге выведен из цеха уникальный тральщик из стеклопластика
Общество
СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля
Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
Армия и оружие
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях, сообщил портал АрмияInform со ссылкой начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев.
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Общество
Производители шампанского предупредили о резком спаде производства
Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
Политика
В парламенте Украины заявили о превращении Кубани в «украинскую Кубу»
Проживающие на территории Краснодарского края России граждане являются украинцами, заявил депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, сообщают украинские СМИ.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Общество
Агрегаторы такси поддержали законопроект о коллективной ответственности в случае ДТП
Сервисы заказа такси Gett, «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» в целом поддержали законопроект о введении коллективной ответственности за обеспечение безопасности пассажиров.
Политика
Юмашев раскрыл роль Чубайса в выборе Путина преемником Ельцина
Политика
Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференции Путина
Кремль попросил журналистов не приносить на пресс-конференцию президента России Владимира Путина большие плакаты.
Общество
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Футбол
Почти 50 человек пострадали в ходе столкновений в Барселоне
Хоккей
Гарипов: у Хартли атака начинается с вратаря. Так раньше Гвардиола в «Барселоне» играл
Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов поделился мнением о работе с главным тренером омской команды Бобом Хартли.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты
В Индии прошли испытания сверхзвуковой крылатой российско-индийской ракеты BrahMos. Видео запуска опубликовано в твиттере ВВС Индии.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Политика
В США проголосовали за импичмент Трампу
Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
Единоборства
Рори МакДональд ушел из Bellator в PFL
Экс-чемпион Bellator и бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе, Рори МакДональд, подписал контракт с PFL, и примет участие в следующем сезоне организации, где поборется за главный приз в размере одного миллиона долларов.
Кино
Васильев появится в новом сезоне «Сватов»
Российский актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала "Сваты". Актер покинул "Сваты" после четвертого сезона.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Политика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
Экономика
Досрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить
Центробанк намерен заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан уже с 2020 года. Мораторий может быть введён на три года.
Общество
Температура в Москве побила рекорд 1886 года
На станции ВДНХ в столице зафиксировали температуру в плюс 5,4 градуса, таким образом, побит исторический рекорд самого теплого дня 18 декабря 1886 года, сообщается на сайте «Метеовести».
Происшествия
В ЧВК не обошлось без ГРУ
Как утверждают сами фигуранты — спецназовцы ГРУ.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовными делами
Власти Эстонии угрожают сотрудникам агентства Sputnik Estonia уголовными делами, если те до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Происшествия
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
Происшествия
В ДТП с автобусом в Карелии пострадали 14 человек
Религия
Что запрещено делать 19 декабря, в день Николая Чудотворца
Святой Николай считается их покровителем. Поэтому 19 декабря крики и грубость по отношению к ребенку особенно недопустимы.