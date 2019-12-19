Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Общество СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Общество Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.

Общество Производители шампанского предупредили о резком спаде производства Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.

Экономика России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.

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Кино Васильев появится в новом сезоне «Сватов» Российский актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала "Сваты". Актер покинул "Сваты" после четвертого сезона.

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Экономика Досрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить Центробанк намерен заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан уже с 2020 года. Мораторий может быть введён на три года.

Общество Температура в Москве побила рекорд 1886 года На станции ВДНХ в столице зафиксировали температуру в плюс 5,4 градуса, таким образом, побит исторический рекорд самого теплого дня 18 декабря 1886 года, сообщается на сайте «Метеовести».