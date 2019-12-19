Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

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