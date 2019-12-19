Экономика
ВедомостиСбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
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Кино
Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).
Общество
Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья
Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Политика
Путин пообещал продолжение индексации пенсий
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Политика
Началась итоговая пресс-конференция Владимира Путина
В Центре международной торговли началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.
Общество
В МВД предложили разрешить полицейским изымать детей из семей
В МВД России готовят поправки к Семейному кодексу о временном изъятии детей из семей в случае опасности или нарушения их прав.
Происшествия
Панин подрался с таксистом в Петербурге
Актера подвозил таксист, с которым у них, по словам самого Панина, возникли разногласия по поводу деятельности знаменитости.
Авто
Kia выпустит новый компактный кроссовер Kia Sonet
Новый субкомпактный кроссовер KIA, который уже не раз видели на тестах в Индии, могут назвать красивым именем Sonet.
Происшествия
Спецслужбы знали о готовящейся атаке на ФСБ
По информации агентства ТАСС, погиб сотрудник ФСБ.
Политика
Зеленский решил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский решил лишить город Севастополь специального статуса на конституционном уровне.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Космос
Предложен новый способ поиска внеземной жизни
Правда, речь идет об анаэробной жизни в ядовитой атмосфере - нам бы там не понравилось.
Спорт
Колобков поддержал решение набсовета РУСАДА оспорить санкции WADA
В четверг наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласился с санкциями WADA, отстранившего сборную России от крупных соревнований, в том числе олимпиад.
Гаджеты
Корпорация Apple стала рекордсменом на рынке смартфонов по прибыли
Корпорация Apple из США достигла рекордных показателей на рынке смартфонов по прибыли в третьем квартале.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
Путин обосновал присвоение Кадыровым звания Героя России
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции объяснил присвоение Ахмату и Рамзану Кадыровым звания Героя России.
Экономика
«Роснефть» сменила несколько вице-президентов
Из-за истечения трудового контракта и выхода на пенсию бывший вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин переходит на другую работу в компании, он будет курировать работу ветеранских организаций.
Политика
Новая встреча по газу России, ЕС и Украины пройдёт в Берлине
«Следущий раунд трёхсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа через Украину после 2019 года состоится в четверг, 19 декабря, в Берлине», — говорится в сообщении.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Игры
В январе подписчики Xbox Live Gold получат «Бэтмена» и «Теккен»
Styx: Shards of Darkness (Xbox One) — 1-31 января Первый сезон «Бэтмена» от Telltale (Xbox One) — 16 января-15 февраля Tekken 6 (Xbox 360, Xbox One) — 1-15 января LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (Xbox 360, Xbox One) — 16-31 января.
Политика
Палата представителей США поддержала импичмент Трампа
Палата представителей конгресса США по итогам голосования утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Биатлон
Логинов высказался о провальном мужском спринте
Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Армия и оружие
Украинских военных подготовят к уличным боям
В следующем году генштаб вооруженных сил Украины собирается активизировать обучение силовиков ведению боя в городских условиях, заявил замначальника управления боевой подготовки главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев.
Политика
Путин пообещал проработать вопрос строительства метро в Екатеринбурге
Путин отметил, что не сомневается: такой вид транспорта как метро будет востребован в столице Среднего Урала.