Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
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Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместной компании

Известия02:46

Rambler Group получит долю в Delivery Club

РБК02:05

Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru

Интерфакс02:21

Сбербанк и Mail.ru Group создали СП на рынке еды и каршеринга

Forbes02:09

Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

ТАСС02:25

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия

Коммерсантъ02:03

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Ведомости02:00
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Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»

На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).
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При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК 13:09
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Газета.Ru 05:14
Политика

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
РИА Новости 07:39
Политика

Путин пообещал продолжение индексации пенсий

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
RT на русском 08:25
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Политика

Началась итоговая пресс-конференция Владимира Путина

В Центре международной торговли началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.
ТВ Центр 04:07
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

ТАСС 08:55
Общество

В МВД предложили разрешить полицейским изымать детей из семей

В МВД России готовят поправки к Семейному кодексу о временном изъятии детей из семей в случае опасности или нарушения их прав.
Известия 11:09
Происшествия

Панин подрался с таксистом в Петербурге

Актера подвозил таксист, с которым у них, по словам самого Панина, возникли разногласия по поводу деятельности знаменитости.
iReactor 07:48
Авто

Kia выпустит новый компактный кроссовер Kia Sonet

Новый субкомпактный кроссовер KIA, который уже не раз видели на тестах в Индии, могут назвать красивым именем Sonet.
Автоновости дня вчера в 13:12
Происшествия

Спецслужбы знали о готовящейся атаке на ФСБ

По информации агентства ТАСС, погиб сотрудник ФСБ.
Новые Известия 13:27
Политика

Зеленский решил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский решил лишить город Севастополь специального статуса на конституционном уровне.
Пятый канал вчера в 00:29
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru 13:30
Космос

Предложен новый способ поиска внеземной жизни

Правда, речь идет об анаэробной жизни в ядовитой атмосфере - нам бы там не понравилось.
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Спорт

Колобков поддержал решение набсовета РУСАДА оспорить санкции WADA

В четверг наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласился с санкциями WADA, отстранившего сборную России от крупных соревнований, в том числе олимпиад.
РБК 08:54
Политика

Журналист из Болгарии попытался подарить Путину икону

Взгляд.ру 06:41
Гаджеты

Корпорация Apple стала рекордсменом на рынке смартфонов по прибыли

Корпорация Apple из США достигла рекордных показателей на рынке смартфонов по прибыли в третьем квартале.
Актуальные Новости 11:43
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Политика

Путин обосновал присвоение Кадыровым звания Героя России

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции объяснил присвоение Ахмату и Рамзану Кадыровым звания Героя России.
RT на русском 06:28
Экономика

«Роснефть» сменила несколько вице-президентов

Из-за истечения трудового контракта и выхода на пенсию бывший вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин переходит на другую работу в компании, он будет курировать работу ветеранских организаций.
Коммерсантъ 12:37
Политика

Новая встреча по газу России, ЕС и Украины пройдёт в Берлине

«Следущий раунд трёхсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа через Украину после 2019 года состоится в четверг, 19 декабря, в Берлине», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 06:21
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
ОК! 06:58
Игры

В январе подписчики Xbox Live Gold получат «Бэтмена» и «Теккен»

Styx: Shards of Darkness (Xbox One) — 1-31 января Первый сезон «Бэтмена» от Telltale (Xbox One) — 16 января-15 февраля Tekken 6 (Xbox 360, Xbox One) — 1-15 января LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (Xbox 360, Xbox One) — 16-31 января.
Игромания.ру 12:01
Политика

Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

Палата представителей конгресса США по итогам голосования утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 20:48
Биатлон

Логинов высказался о провальном мужском спринте

Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Газета.Ru 10:33
Происшествия

Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали

ТАСС 06:46
Армия и оружие

Украинских военных подготовят к уличным боям

В следующем году генштаб вооруженных сил Украины собирается активизировать обучение силовиков ведению боя в городских условиях, заявил замначальника управления боевой подготовки главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев.
Взгляд.ру вчера в 12:46
Политика

Путин пообещал проработать вопрос строительства метро в Екатеринбурге

Путин отметил, что не сомневается: такой вид транспорта как метро будет востребован в столице Среднего Урала.
Российская газета 08:12
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