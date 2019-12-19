Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Политика Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.

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Политика Путин уверен, что экономика России адаптировалась к внешним шокам Президент России Владимир Путин считает, что отечественная экономика адаптировалась к внешним шокам, а рубль стал более устойчив к колебаниям цен на энергоносители.

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