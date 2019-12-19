Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
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Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместной компании

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Сбербанк и Mail.ru Group создали СП на рынке еды и каршеринга

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Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru

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Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия

Коммерсантъ02:03

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Ведомости02:00
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Путин назвал странным решение Ленина по Украине

Решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) русские территории было странным.
Lenta.ru 05:41
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Путин заявил, что в Донбассе нет иностранных военных

Президент РФ Владимир Путин ответил в ходе пресс-коференции на вопрос о присутствии иностранных военных в Донбассе.
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В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России

В Чечне положительно оценили слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается смертельной опасности.
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Российские биатлонисты не попали в топ-10 на этапе КМ

На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.
Газета.Ru 10:00
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На Чукотке заработала первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

В городе Певеке на Чукотке начала работу первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».
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Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
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Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве

Стрельба началась в центре Москвы около здания Федеральной службы безопасности, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 10:26
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Суд назначил третью экспертизу по делу Серебренникова

Мещанский суд Москвы в четверг назначил третью экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 10:18
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
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Общество

Горбачев сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
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Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
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Путин уверен, что экономика России адаптировалась к внешним шокам

Президент России Владимир Путин считает, что отечественная экономика адаптировалась к внешним шокам, а рубль стал более устойчив к колебаниям цен на энергоносители.
ТАСС 06:40
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Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
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Путин уверен, что Россия не движется в сторону закрытия Интернета

Россия не движется в сторону закрытия Интернета.
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Узбекистан признан страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Газета.Ru 01:55
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 10:09
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
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Общество

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
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Политика

Путин объяснил отставку Левченко с поста губернатора Приангарья

Губернатор Приангарья Сергей Левченко ушел в добровольную отставку 12 декабря.
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Политика

Путин рассказал о будущем пенсий в России

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал о дальнейшем повышении пенсионного возраста и об индексации пенсий после 2024 года.
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Новую версию кнопочного телефона Nokia 150 оценили в 28 долларов

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Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей

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Шотландия хочет просить Лондон о втором референдуме о независимости

Правительство Шотландии сегодня направит Лондону официальный запрос о проведении нового референдума о независимости, заявила первый министр и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.
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В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

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Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова.
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Семак поделился впечатлениями от поездки в Африку

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