Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Сбербанк и Mail.ru Group создали СП на рынке еды и каршеринга

Forbes02:09

Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

ТАСС02:25

Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru

Интерфакс02:21

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместной компании

Известия02:46

Rambler Group получит долю в Delivery Club

РБК02:05

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия

Коммерсантъ02:03

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Ведомости02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Происшествия

На Урале рабочий рассчитался с долгами за разбитую машину миллиардера

РИА Новости 06:00
Политика

Россия ответит на санкции США зеркально, заявил Путин

Москва ответит зеркально, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции. Ничего хорошего в санкциях нет, добавил глава государства.
Вести.Ru 05:40
Общество

В России ожидается резкое сокращение производства шампанского

Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.
Газета.Ru 05:07
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru 05:47
Общество

Путин призвал «не трогать» модель здравоохранения

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что существующую модель здравоохранения менять не стоит, хотя в ней и и остаются проблемы.
Газета.Ru 04:41
Политика

Путин: Украина сама признала власть ДНР и ЛНР

Глава государства напомнил, что экс-президент Украины Петр Порошенко лично настоял на том, чтобы под минскими соглашениями были подписи представителей ДНР и ЛНР.
Ридус 05:17
Политика

Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам

Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
SM News 05:38
Политика

«Газпром» начал переговоры в Берлине с представителями Германии

Делегация «Газпрома» начала в Берлине консультации по транзиту газа с представителями Германии.
Известия 05:19
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Газета.Ru 05:14
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 17 декабря в 09:53
Политика

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
РИА Новости вчера в 16:00
Общество

Financial Times назвала человека года

Генеральный директор американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатья Наделла стал обладателем номинации "человек года" по версии газеты Financial Times.
Газета.Ru 02:34
Технологии

NVIDIA представила искусственный интеллект для беспилотных автомобилей

Orin может работать с большим количеством приложений и сетей глубокого обучения, работающих одновременно в автономном транспорте и роботах.
Ferra 03:33
Спорт

Путин назвал решение WADA в отношении России «несправедливым»

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), принятого в отношении России, является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву.
REGNUM 04:59
Происшествия

Ил-76 с отказавшим двигателем совершил посадку в Жуковском

Известия 05:01
Политика

The Economist назвал Узбекистан страной года

Журнал The Economist в своей ежегодной номинации "страна года" назвал Узбекистан государством, совершившим наибольший прорыв благодаря проведенным реформам.
ТАСС 03:09
Общество

На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РИА Новости 03:52
Происшествия

В Москве мужчина умер после падения на катке на Красной площади

Российская газета вчера в 04:04
Интернет

Microsoft принудительно обновит браузер Edge на Windows 10

Уже 15 января компания Microsoft представит новую версию браузера Edge на базе Chromium.
Игромания.ру вчера в 05:16
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания героя России

Lenta.ru 05:24
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

РБК вчера в 23:54
Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 05:43
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество

Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий возможность перехода на электронные трудовые книжки с 2020 года.
REGNUM 16 декабря в 08:05
Общество

Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках

Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей.
Российская газета 00:00
Политика

Депутаты Рады подрались на заседании, а Тимошенко раскидала документы

Лидер "Батькивщины" решила в прямом смысле подкинуть бумаги в огонь — просто взяла со стола стопку документов и с невозмутимым лицом разбросала вокруг.
РЕН ТВ 01:57
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год

Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Телепрограмма 17 декабря в 05:28
Политика

Путин: Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не отменятся

Президент России Владимир Путин в ходе 15-й конференции в Центре международной торговли в Москве ответил на вопрос журналистки из Камчатки, которая поинтересовалась, будет ли отменена программа плоских тарифов от «Аэрофлота».
Пятый канал 04:35
Футбол

Сборная России сохранила 38 место в мировом рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу заняла 38 место в рейтинге ФИФА.
Известия 05:58
Армия и оружие

Лукашенко беспокоит нарастание военной мощи вокруг Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он обеспокоен нарастанием военной мощи в соседних государствах, передает ТАСС.
Политика Сегодня 04:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное