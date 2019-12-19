Экономика
ВедомостиСбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
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Происшествия
В ФСБ сообщили о нейтрализации подозреваемого в стрельбе на Лубянке
Мужчина, предположительно устроивший стрельбу у приемной ФСБ на Лубянке в центре Москвы, нейтрализован, его личность устанавливается, сообщили в Федеральной службе безопасности России в четверг, 19 декабря.
Политика
Елизавета II подтвердила выход Великобритании из ЕС до 31 января
Королева Великобритании Елизавета II подтвердила, что Великобритания должна покинуть Европейский союз (ЕС) до 31 января 2020 года.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
Политика
Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани
В ответ Путин поинтересовался, какие именно машины имеет в виду украинский журналист — Т-72 или Т-34.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10
Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Авто
«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции
Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.
Политика
Кадыров ответил на слова Путина о его отце
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Единоборства
Боец MMA не пропустил ни одного удара и проиграл за девять секунд
Боснийский боец смешанного стиля (MMA) Ади Дуракович проиграл аргентинцу Франсиско Баррио на турнире в Хорватии, не пропустив при этом ни одного удара.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Политика
Началась большая пресс-конференция Путина
В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина.
Хоккей
Овечкин стал третьим в списке 100 лучших игроков десятилетия в НХЛ по версии ESPN
Американское издание ESPN составило список 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Происшествия
В Москве тетя с сожителем насиловали племянницу
Армия и оружие
Испытание российско-индийской сверхзвуковой ракеты попало на видео
Успешное тестирование сверхзвуковой крылатой ракеты российско-индийского производства BrahMos закончилось в Индии.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Энергетика
Проблема «Северного потока-2» становится политической
На европейском рынке появился сжиженный природный газ из Катара и США, который, несмотря на свою относительную дороговизну в производстве, стал дешевле относительно российского газа в трубах: в III квартале 2019 г. "Газпром" поставлял газ в Европу по цене в $170 за тысячу кубометров газа (самый низкий показатель с 2005 г.), а стоимость аналогичного объема СПГ - $156.
Хоккей
«Авангард» подписал Брэндона Макмиллана
Канадский хоккеист Брэндон Макмиллан подписал контракт с омским «Авангардом», сообщает официальный сайт клуба.
Кино
«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис
Политика
Блокадница оценила слова Путина о сдаче Ленинграда немцам
Ранее в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что испытывает желание назвать «придурками» тех, кто обсуждает возможность сдачи Ленинграда во время Великой Отечественной войны для спасения советских граждан.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Происшествия
Стали известны масштабы ущерба «Адмиралу Кузнецову» после пожара
Пожар, предварительно, нанес авианосцу «Адмирал Кузнецов» незначительный ущерб — сгорели в основном бытовые помещения.
Технологии
Изобретена аккумуляторная батарея из морской воды
Специалисты IBM разработали технологию создания нового типа аккумуляторных батарей.