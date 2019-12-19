Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
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Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместной компании

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Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

ТАСС02:25

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Ведомости02:00

Сбербанк и Mail.ru Group создали СП на рынке еды и каршеринга

Forbes02:09

Rambler Group получит долю в Delivery Club

РБК02:05

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия

Коммерсантъ02:03

Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru

Интерфакс02:21
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В ФСБ сообщили о нейтрализации подозреваемого в стрельбе на Лубянке

Мужчина, предположительно устроивший стрельбу у приемной ФСБ на Лубянке в центре Москвы, нейтрализован, его личность устанавливается, сообщили в Федеральной службе безопасности России в четверг, 19 декабря.
Известия 11:14
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Елизавета II подтвердила выход Великобритании из ЕС до 31 января

Королева Великобритании Елизавета II подтвердила, что Великобритания должна покинуть Европейский союз (ЕС) до 31 января 2020 года.
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Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

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В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
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Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин поинтересовался, какие именно машины имеет в виду украинский журналист — Т-72 или Т-34.
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Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10

Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
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В Белоруссии казнили убийцу двух женщин

Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
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В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

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Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам

Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
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«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции

Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.
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Кадыров ответил на слова Путина о его отце

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Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
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Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
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Боснийский боец смешанного стиля (MMA) Ади Дуракович проиграл аргентинцу Франсиско Баррио на турнире в Хорватии, не пропустив при этом ни одного удара.
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

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Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
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Началась большая пресс-конференция Путина

В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина.
Lenta.ru 04:07
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Овечкин стал третьим в списке 100 лучших игроков десятилетия в НХЛ по версии ESPN

Американское издание ESPN составило список 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге.
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СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
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В Москве тетя с сожителем насиловали племянницу

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Испытание российско-индийской сверхзвуковой ракеты попало на видео

Успешное тестирование сверхзвуковой крылатой ракеты российско-индийского производства BrahMos закончилось в Индии.
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Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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Проблема «Северного потока-2» становится политической

На европейском рынке появился сжиженный природный газ из Катара и США, который, несмотря на свою относительную дороговизну в производстве, стал дешевле относительно российского газа в трубах: в III квартале 2019 г. "Газпром" поставлял газ в Европу по цене в $170 за тысячу кубометров газа (самый низкий показатель с 2005 г.), а стоимость аналогичного объема СПГ - $156.
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«Авангард» подписал Брэндона Макмиллана

Канадский хоккеист Брэндон Макмиллан подписал контракт с омским «Авангардом», сообщает официальный сайт клуба.
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«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис

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Блокадница оценила слова Путина о сдаче Ленинграда немцам

Ранее в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что испытывает желание назвать «придурками» тех, кто обсуждает возможность сдачи Ленинграда во время Великой Отечественной войны для спасения советских граждан.
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«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
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Стали известны масштабы ущерба «Адмиралу Кузнецову» после пожара

Пожар, предварительно, нанес авианосцу «Адмирал Кузнецов» незначительный ущерб — сгорели в основном бытовые помещения.
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Изобретена аккумуляторная батарея из морской воды

Специалисты IBM разработали технологию создания нового типа аккумуляторных батарей.
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