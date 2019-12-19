Экономика
ВедомостиСбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
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Политика
Журналистов предупредили о запрете на пресс-конференции Путина
Журналистов, работающих сегодня на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, попросили не использовать большие плакаты, баннеры и транспаранты.
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Спорт
Путин: решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не соответствует здравому смыслу и праву, а также носит политический оттенок, полагает президент России Владимир Путин.
Здоровье
Стали известны самые эффективные меры профилактики диабета
Действенные способы профилактики перечислили специалисты. Медики рекомендуют в первую очередь следить за своим весом.
Происшествия
Бушевавший в Петербурге штормовой ветер повалил десятки деревьев
Напомним, в Петербург минувшей ночью пришел сильный юго-западный, западный ветер с порывами 28 − 30 м / с. В устье Невы поднялся уровень воды выше критических значений, ввиду чего створы Комплекса защитных сооружений были закрыты, а судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.
Политика
Опрос показал рост рейтинга Зеленского на Украине до 62%
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали рост рейтинга президента Украины Владимира Зеленского до 62%.
Политика
Путин заявил о безальтернативности Минских соглашений
Президент РФ подчеркнул, что его насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений.
Политика
В ЕК надеются на прорыв в трехсторонних консультациях по газу
В Еврокомиссии надеются на прорыв в трехсторонних газовых консультациях, которые состоятся 19 декабря в Берлине, заявил зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.
Футбол
Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра
Политика
Путин назвал число открытых Россией месторождений с 2000 года
Россия открыла 600 новых месторождений с 2000 года.
Политика
Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство
Поводом для расследования в отношении Трампа стал его июльский телефонный разговор с президентом Украины, в рамках которого Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы получить компромат на своего главного оппонента в предвыборной гонке — демократа Джо Байдена.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Политика
Путин: Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не отменятся
Президент России Владимир Путин в ходе 15-й конференции в Центре международной торговли в Москве ответил на вопрос журналистки из Камчатки, которая поинтересовалась, будет ли отменена программа плоских тарифов от «Аэрофлота».
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Политика
Шотландия хочет просить Лондон о втором референдуме о независимости
Правительство Шотландии направит Лондону в четверг официальный запрос о решении национальным парламентом вопроса о проведении референдума о независимости региона, заявила первый министр и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.
Технологии
Sony опровергла слухи о цене PlayStation 5
Журналисты издания обратились напрямую в офис компании, после того как в сети появились слухи о точной дате выхода и цене PlayStation 5. Информацию о цене консоли опубликовали в блоге Gamers Gate.
Авто
Стартовали продажи нового кроссовера Luxgen URX
Главным рынком сбыта компании является — Китай. Однако пока продажи компании оставляют желать лучшего.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
Путин потребовал повысить базовую ставку оплаты труда врачей
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции потребовал избавиться от дифференциации в оплате труда рядовых и главврачей и повысить базовую ставку.
Общество
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Москве
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Москве в четверг, 19 декабря, сила ветра будет достигать 19 — 24 м / с. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исполняющего обязанности главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Общество
Особый режим доступа в центр Москвы введут в новогодние каникулы
Столичная мэрия приняла решение ввести особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий в центре города.
Политика
Резолюцию ООН по Крыму оценили на полуострове
Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция о правах человека в Крыму является «напыщенным» документом, который основан на выдумках и не подкреплён фактами.
Происшествия
В США 17-летняя девушка попыталась угнать самолет
17-летняя нарушительница порядка перелезла через забор с колючей проволокой в международном аэропорту Фресно Йосемити, пробралась к небольшому частному самолету King Air 200 и запустила его двигатель.
Здоровье
Столичные власти опровергли увольнение сотрудников онкобольницы №1
«Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», - сообщается на сайте департамента.