Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
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Сбербанк и Mail.ru Group создали СП на рынке еды и каршеринга

Forbes02:09

Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru

Интерфакс02:21

Сбербанк и Mail.ru Group создали СП в сфере транспорта и еды

RT на русском02:18

Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

ТАСС02:25

Rambler Group получит долю в Delivery Club

РБК02:05

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия

Коммерсантъ02:03

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Ведомости02:00
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Журналистов предупредили о запрете на пресс-конференции Путина

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Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
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В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
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Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не соответствует здравому смыслу и праву, а также носит политический оттенок, полагает президент России Владимир Путин.
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Бушевавший в Петербурге штормовой ветер повалил десятки деревьев

Напомним, в Петербург минувшей ночью пришел сильный юго-западный, западный ветер с порывами 28 − 30 м / с. В устье Невы поднялся уровень воды выше критических значений, ввиду чего створы Комплекса защитных сооружений были закрыты, а судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.
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Путин заявил о безальтернативности Минских соглашений

Президент РФ подчеркнул, что его насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений.
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В ЕК надеются на прорыв в трехсторонних консультациях по газу

В Еврокомиссии надеются на прорыв в трехсторонних газовых консультациях, которые состоятся 19 декабря в Берлине, заявил зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.
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Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра

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Путин назвал число открытых Россией месторождений с 2000 года

Россия открыла 600 новых месторождений с 2000 года.
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Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство

Поводом для расследования в отношении Трампа стал его июльский телефонный разговор с президентом Украины, в рамках которого Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы получить компромат на своего главного оппонента в предвыборной гонке — демократа Джо Байдена.
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Суд выставил квартиру Киркорова на торги из-за долгов

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Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:22
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Путин: Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не отменятся

Президент России Владимир Путин в ходе 15-й конференции в Центре международной торговли в Москве ответил на вопрос журналистки из Камчатки, которая поинтересовалась, будет ли отменена программа плоских тарифов от «Аэрофлота».
Пятый канал 04:35
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
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Шотландия хочет просить Лондон о втором референдуме о независимости

Правительство Шотландии направит Лондону в четверг официальный запрос о решении национальным парламентом вопроса о проведении референдума о независимости региона, заявила первый министр и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.
РИА Новости 04:44
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Sony опровергла слухи о цене PlayStation 5

Журналисты издания обратились напрямую в офис компании, после того как в сети появились слухи о точной дате выхода и цене PlayStation 5. Информацию о цене консоли опубликовали в блоге Gamers Gate.
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Стартовали продажи нового кроссовера Luxgen URX

Главным рынком сбыта компании является — Китай. Однако пока продажи компании оставляют желать лучшего.
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В Жуковском совершил посадку Ил-76 с одним отказавшим двигателем

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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Путин потребовал повысить базовую ставку оплаты труда врачей

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции потребовал избавиться от дифференциации в оплате труда рядовых и главврачей и повысить базовую ставку.
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Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Москве

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Москве в четверг, 19 декабря, сила ветра будет достигать 19 — 24 м / с. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исполняющего обязанности главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
RT на русском 17 декабря в 09:50
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Особый режим доступа в центр Москвы введут в новогодние каникулы

Столичная мэрия приняла решение ввести особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий в центре города.
РИА Новости 01:12
Политика

Резолюцию ООН по Крыму оценили на полуострове

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция о правах человека в Крыму является «напыщенным» документом, который основан на выдумках и не подкреплён фактами.
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В США 17-летняя девушка попыталась угнать самолет

17-летняя нарушительница порядка перелезла через забор с колючей проволокой в международном аэропорту Фресно Йосемити, пробралась к небольшому частному самолету King Air 200 и запустила его двигатель.
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Столичные власти опровергли увольнение сотрудников онкобольницы №1

«Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», - сообщается на сайте департамента.
РИАМО вчера в 08:44
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