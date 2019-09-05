Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк и McDonald’s заключили еще одно соглашение о партнерстве

Сбербанк и McDonald's заключили дополнительное соглашение в рамках стратегического партнерства, намерены развивать сотрудничество в сферах проектного финансирования, изучения потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы, говорится в сообщении банка.
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В петербургских отделениях Сбербанка откроются «Макдоналдсы»

Neva.Today04:20

«Макдоналдс» откроется в отделениях Сбербанка в Петербурге

Мойка7803:49

Сбербанк и McDonald’s заключили еще одно соглашение о партнерстве

Интерфакс02:32

Отделения Сбербанка могут объединить с McDonald’s

News.ru03:16

В Петербурге в отделениях Сбербанка откроются «Макдоналдсы»

АБН03:12

Сбербанк и McDonald’s рассказали о варианте объединения своих точек в РФ

ПРАЙМ02:34

Отделения Сбербанка в Петербурге могут объединить с McDonald’s

Коммерсантъ Санкт-Петербург03:43
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Шоу-бизнес

Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций

Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Шоу-бизнес

В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак

Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Происшествия

В Вологодской области двухлетняя девочка пропала из песочницы

Известия 03:30
Политика

Путин: для иностранных партнеров на Дальнем Востоке открыты все сферы

Россия открыта для иностранных инвестиций и сотрудничества в любых областях промышленности, включая судостроительное предприятие "Звезда" или Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.
РИА Новости 04:29
Политика

Индия предоставит кредит 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели выделит кредит в размере 1 миллиарда долларов на развитие российского Дальнего Востока.
iReactor 04:16
Транспорт

Власти Петербурга перенесли сроки открытия трех новых станций метро

ТАСС 04:36
Космос

Завершено испытание с космонавтами-близнецами

Американские специалисты заявили о завершении эксперимента с космонавтами-близнецами.
Rusargument вчера в 11:46
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Политика

Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей

Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика

Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Общество

В Минпросвещения оценили возможность отказаться от экзаменов

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил отказаться от экзаменов, которые, по его мнению, часто убивают в человеке желание учиться, приучают его к системе оценивания, и дети выходят из школы «с инвалидностью».
Lenta.ru 04:29
Кино

«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории

Piter.tv вчера в 10:56
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Политика

«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»

«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Общество

В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного

В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.
Российская газета 04:35
Политика

Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии

Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
Телеканал 360° вчера в 07:53
Происшествия

Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в Москве

Известия 03:35
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Фигурное катание

Загитова заявила, что не будет разучивать новые прыжки

Нева Спорт 03:56
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество

Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены

РИА Новости 03:35
Происшествия

Новосибирского бойца Росгвардии обвиняют в превышении полномочий

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против бойца Росгвардии.
Любимый город 04:19
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Происшествия

На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам

На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика

Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Происшествия

30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Японии

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
Газета.Ru 00:27
Спорт

Владивосток может побороться за право проведения Олимпиады в 2036 году

Глава Приморья Олег Кожемяко не исключил, что Владивосток может побороться за право проведения Олимпийских игр 2036 года.
ТАСС 03:14
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