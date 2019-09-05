Экономика
ИнтерфаксСбербанк и McDonald’s заключили еще одно соглашение о партнерстве
Сбербанк и McDonald's заключили дополнительное соглашение в рамках стратегического партнерства, намерены развивать сотрудничество в сферах проектного финансирования, изучения потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы, говорится в сообщении банка.
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Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Политика
Путин: для иностранных партнеров на Дальнем Востоке открыты все сферы
Россия открыта для иностранных инвестиций и сотрудничества в любых областях промышленности, включая судостроительное предприятие "Звезда" или Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.
РИА Новости 04:29
Политика
Индия предоставит кредит 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели выделит кредит в размере 1 миллиарда долларов на развитие российского Дальнего Востока.
iReactor 04:16
Космос
Завершено испытание с космонавтами-близнецами
Американские специалисты заявили о завершении эксперимента с космонавтами-близнецами.
Rusargument вчера в 11:46
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Общество
В Минпросвещения оценили возможность отказаться от экзаменов
Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил отказаться от экзаменов, которые, по его мнению, часто убивают в человеке желание учиться, приучают его к системе оценивания, и дети выходят из школы «с инвалидностью».
Lenta.ru 04:29
Кино
«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории
Piter.tv вчера в 10:56
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Общество
В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного
В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.
Российская газета 04:35
Политика
Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии
Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
Телеканал 360° вчера в 07:53
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество
Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены
РИА Новости 03:35
Происшествия
Новосибирского бойца Росгвардии обвиняют в превышении полномочий
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против бойца Росгвардии.
Любимый город 04:19
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика
Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Происшествия
30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Японии
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
Газета.Ru 00:27
Спорт
Владивосток может побороться за право проведения Олимпиады в 2036 году
Глава Приморья Олег Кожемяко не исключил, что Владивосток может побороться за право проведения Олимпийских игр 2036 года.
ТАСС 03:14