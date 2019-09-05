Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк и McDonald’s заключили еще одно соглашение о партнерстве

Сбербанк и McDonald's заключили дополнительное соглашение в рамках стратегического партнерства, намерены развивать сотрудничество в сферах проектного финансирования, изучения потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы, говорится в сообщении банка.
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с чего всё началось

В Петербурге в отделениях Сбербанка откроются «Макдоналдсы»

В Санкт-Петербурге появятся общие точки сети фастфудов «Макдоналдс» и отделений Сбербанка. Как сообщают в пресс-службе банка в четверг, 5 сентября, компании подписали новое соглашение о партнерстве. Они намерены развивать цифровую экосистему, программы лояльности и другие сферы.
АБН03:12

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«Макдоналдс» и Сбербанк планируют открыть общие точки в Петербурге

Gazeta.SPb05:44

В петербургских отделениях Сбербанка откроются «Макдоналдсы»

Neva.Today04:20

В Петербурге в отделениях Сбербанка откроются «Макдоналдсы»

АБН03:12

Сбербанк и McDonald`s откроют совместные точки в России

Коммерсантъ05:21

«Макдональдс» появится в отделениях Сбербанка в Петербурге

МР7.ру04:56

«Макдоналдс» откроется в отделениях Сбербанка в Петербурге

Мойка7803:49

Сбербанк и McDonald’s заключили еще одно соглашение о партнерстве

Интерфакс02:32
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