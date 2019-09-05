Экономика
ИнтерфаксСбербанк и McDonald’s заключили еще одно соглашение о партнерстве
Сбербанк и McDonald's заключили дополнительное соглашение в рамках стратегического партнерства, намерены развивать сотрудничество в сферах проектного финансирования, изучения потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы, говорится в сообщении банка.
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с чего всё началось
В Санкт-Петербурге появятся общие точки сети фастфудов «Макдоналдс» и отделений Сбербанка. Как сообщают в пресс-службе банка в четверг, 5 сентября, компании подписали новое соглашение о партнерстве. Они намерены развивать цифровую экосистему, программы лояльности и другие сферы.АБН03:12
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Вашингтон планирует разместить новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile) и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), к началу 2020-х годов.
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Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира раньше 2024 года, для этого есть предпосылки, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА "Новости" в кулуарах Восточного экономического форума.
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