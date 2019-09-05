В Санкт-Петербурге появятся общие точки сети фастфудов «Макдоналдс» и отделений Сбербанка. Как сообщают в пресс-службе банка в четверг, 5 сентября, компании подписали новое соглашение о партнерстве. Они намерены развивать цифровую экосистему, программы лояльности и другие сферы.

с чего всё началось

Сбербанк и McDonald's заключили дополнительное соглашение в рамках стратегического партнерства, намерены развивать сотрудничество в сферах проектного финансирования, изучения потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы, говорится в сообщении банка.

Сбербанк и McDonald’s заключили еще одно соглашение о партнерстве

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