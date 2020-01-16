Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.
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с чего всё началось

В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт. Такой способ доступен на сайте группы ПИК, крупнейшего застройщика жилья в России.
РБКвчера в 23:00

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Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

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ГЛАС.RUвчера в 23:43
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