Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт. Такой способ доступен на сайте группы ПИК, крупнейшего застройщика жилья в России.

с чего всё началось

Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.

Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Политика Путин создал рабочую группу для внесения поправок в Конституцию Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Политика Мишустин выступил против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ заявил, что выступает против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ.

Шоу-бизнес Елена Воробей сломала руку на концерте Артистка Елена Воробей на своей странице в соцсети рассказала поклонникам о том, что сломала руку на концерте в Ногинске.

Космос «Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса Для предотвращения доступа к оперативному наблюдению осуществления на территории России различного рода конфиденциальных мероприятий в «Роскосмосе» предлагают создать базу соответствующих зарубежных спутников-шпионов, спутников-ретрансляторов и наземных станций приема, а также определить характер помех, которые необходимо создавать для недопущения наблюдения.

Шоу-бизнес Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.

Космос Возможно, вокруг ближайшей к Солнцу звезды вращается еще одна планета Credit: Lorenzo Santinelli В августе 2016 года астрономы объявили об открытии экзопланеты Proxima b – потенциально обитаемого внесолнечного мира, вращающегося вокруг своей звезды в «зоне Златовласки», месте, где вода на его поверхности может находиться в жидком виде.