Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт. Такой способ доступен на сайте группы ПИК, крупнейшего застройщика жилья в России.

с чего всё началось

Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.

Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

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