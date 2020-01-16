Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк и девелоперская группа ПИК впервые на российском рынке запустили онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт. Такой способ доступен на сайте девелопера.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

В России появился сервис по онлайн-оплате недвижимости картой

REGNUM04:47

В России запустили сервис онлайн-оплаты квартир картами

ТАСС04:13

ПИК и Сбербанк создали механизм покупки жилья по банковской карте

РБК01:15

В России появилась возможность онлайн-оплаты недвижимости банковскими картами

Коммерсантъ02:26

Сбербанк запустил онлайн-оплату при покупке квартир

Rambler News Service02:22

Покупатели квартир в новостройках впервые смогут оплатить ее картой

Интерфакс01:36

Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

Ведомости03:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 05:17, Ашберн
Культура

Елена Малышева попыталась перепеть песню Билли Айлиш

Piter.tv 01:26
Происшествия

В Москве эвакуировали шесть судов из-за звонков о минировании

Шесть столичных судов эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 03:45
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Хоккей

Овечкин хочет всегда жить в Вашингтоне

News.ru 03:37
Происшествия

В Ленобласти ребенок впал в кому после тренировки в бассейне

Врачи Всеволожской больницы борются за жизнь семилетнего мальчика, который утонул в бассейне во время групповой тренировки.
Российская газета 04:54
Происшествия

Юрия Гагарина из «Роскосмоса» обокрали в Москве

В Москве обокрали 45-летнего Юрия Гагарина — сотрудника «Роскосмоса». Об этом в четверг, 16 января, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:30
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.
РИА Новости 04:05
Киберспорт

В январе пройдёт закрытое бета-тестирование шутера Disintegration

Закрытое бета-тестирование научно-фантастического шутера Disintegration пройдёт 28 и 29 января 2020 года.
REGNUM 02:19
Политика

КПРФ заявила, что воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина

Франция КПРФ в Госдуме решила воздержаться от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьера, заявил РИА Новости депутат Алексей Корниенко.
РИА Новости 04:20
Происшествия

СК рассказал о мотивах убийства следователя МВД Шишкиной

РИА Новости 02:23
Политика

Вассерман прокомментировал отставку Медведева

Отставка правительства Дмитрия Медведева случилась по двум причинам, пишет ФАН.
RuNews24.ru 02:00
Армия и оружие

США наращивают воинский контингент на Ближнем Востоке — Минобороны РФ

REGNUM 03:09
Политика

Мишустин попал в базу «Миротворца»

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
RT на русском 03:23
Технологии

Microsoft перестала поддерживать Windows 7

Компания Microsoft объявила, что с 14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Би-порт 14 января в 02:39
Политика

Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов

Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Новые Известия 03:12
Политика

США и Китай подписали первую фазу торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки.
RT на русском вчера в 16:07
Политика

Прилепин, Исинбаева и Рошаль внесут поправки в Конституцию РФ

В России создана рабочая группа по внесению поправок в Конституцию, соответствующее распоряжение накануне подписал президент РФ Владимир Путин.
Вестник Кавказа 00:14
Политика

Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
РИА Новости вчера в 16:58
Космос

«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России.
RT на русском 04:33
Шоу-бизнес

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Discover24 вчера в 02:21
Общество

Новый температурный рекорд установлен в Санкт-Петербурге

Известия 03:51
Происшествия

Открывший стрельбу в Новокузнецке был потерпевшим по уголовному делу

Новокузнечанин, смертельно ранивший в четверг утром судебного пристава в помещении участка мирового суда в Центральном районе южной столицы Кузбасса, проходил по уголовному делу в качестве потерпевшего.
Российская газета 02:22
Политика

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
News.ru вчера в 06:25
Здоровье

В Кизляре удвоилось число госпитализированных с кишечной инфекцией

Число жителей дагестанского города Кизляр, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, увеличилось более чем вдвое, до 69 человек, сообщает в среду региональный Минздрав.
РИА Новости вчера в 03:40
Политика

Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине

Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости вчера в 22:31
Армия и оружие

Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе

Газета.Ru вчера в 20:29
Политика

Кудрин надеется, что смена правительства подстегнет реформы

"Вчера произошедшая смена правительства, честно говоря, во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, больше добиться", - сказал Кудрин в четверг в ходе Гайдаровского форума в РАНГХиГС.
Интерфакс - Россия 04:32
Политика

Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств

В течение полутора лет в стране будет выстроена система тотального контроля за доходами всех домохозяйств для адресного предоставления государственной адресной помощи, отметил Мишустин.
REGNUM 03:27
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Финансы

Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным

На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.
MetalTorg.ru вчера в 01:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное