Общество

ВедомостиВедомостиСбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.
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с чего всё началось

В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк и девелоперская группа ПИК впервые на российском рынке запустили онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт. Такой способ доступен на сайте девелопера.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

В России квартиру теперь можно купить с помощью карточки

URA.Ru06:28

В России запустили сервис онлайн-оплаты квартир картами

ТАСС04:13

Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

Ведомости03:11

В России появилась возможность онлайн-оплаты недвижимости банковскими картами

Коммерсантъ02:26

Сбербанк запустил онлайн-оплату при покупке квартир

Rambler News Service02:22

Покупатели квартир в новостройках впервые смогут расплачиваться картой

Интерфакс01:36

ПИК и Сбербанк создали механизм покупки жилья по банковской карте

РБК01:15
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
Политика

Мишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Национальная служба новостей 05:46
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Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово

Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Политика

Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента

Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
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Общество

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Политика

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
News.ru вчера в 06:25
Политика

Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
РЕН ТВ 07:28
Общество

Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин

Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.
Российская газета 14:27
Политика

Президент создал рабочую группу для разработки поправок в Конституцию

Распоряжение российского президента Владимира Путина о создании рабочей группы для разработки поправок в Конституцию вступило в силу с момента подписания.
Право.ру 01:37
Происшествия

СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru 07:38
Политика

Контактная группа по Донбассу начала свою работу в Минске

Как сообщается на официальном Twitter-аккаунте МИД Белоруссии, работа контактной группы началась в четверг, 16 января, в Минске.
iReactor 05:00
Игры

Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru 12:54
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости 10:32
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Защитник Джеймс продлил контракт с «Челси» до 2025 года

Защитник Рис Джеймс продлил контракт с «Челси».
Спорт-Экспресс 14:58
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Иран передаст Украине тела погибших при крушении Boeing

SM News 13:28
Происшествия

Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте

РИА Новости вчера в 16:03
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Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии

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Артистка и блогер Айза Анохина призналась в том, что ее брак находится на грани краха из-за поведения ее бывшего мужа рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф.
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Kotaku: Horizon Zero Dawn выйдет на PC в 2020 году

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Хоккей

ЦСКА обыграл «Сочи» и первым в КХЛ обеспечил себе участие в плей-офф

Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ и первыми в лиге обеспечили себе участие в плей-офф текущего сезона.
РИА Новости 13:47
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Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру

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Париж направит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток, чтобы поддержать французские военные операции в регионе, заявил президент страны Эмманюэль Макрон, выступая перед военнослужащими на базе ВВС около Орлеана.
РБК 14:39
Политика

Мишустин пообещал переход на адресную социальную поддержку

Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении.
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Сын Сетьена: «В детстве поддерживал „Реал“, а потом появился Месси, и я стал фанатом „Барсы“»

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Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
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Армия и оружие

Раскрыт размер ядерного арсенала Соединенных Штатов

Информацию о количестве ядерного вооружения Соединенных Штатов опубликовал журнал «Bulletin of the Atomic Scientists».
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Бывший вице-премьер Дагестана осужден за растрату 80 млн рублей

Бывший вице-премьер Дагестана признан виновным в хищении свыше 80 млн рублей, выделенных из бюджета республики на ремонт туристической базы «Орлиное гнездо», расположенной в Гунибском районе.
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Путин внес в Думу законопроект о должности зампредседателя Совбеза

Напомним, что ранее Владимир Путин ввел своим указом должность зампредседателя СБ РФ и назначил на этот пост бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.
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В Москве во время ссоры соседей по коммуналке пострадали три девочки

В Москве во время ссоры соседей пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.
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