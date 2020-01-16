Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.
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с чего всё началось

В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк и девелоперская группа ПИК впервые на российском рынке запустили онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт. Такой способ доступен на сайте девелопера.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Сбербанк запустил онлайн-оплату при покупке квартир

Rambler News Service02:22

В России запустили сервис онлайн-оплаты квартир картами

ТАСС04:13

Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

Ведомости03:11

В России появилась возможность онлайн-оплаты недвижимости банковскими картами

Коммерсантъ02:26

В России квартиру теперь можно купить с помощью карточки

URA.Ru06:28

Покупатели квартир в новостройках впервые смогут расплачиваться картой

Интерфакс01:36

ПИК и Сбербанк создали механизм покупки жилья по банковской карте

РБК01:15
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О фантастических успехах российского кино рассказал и. о. министра культуры Владимир Мединский 16 января у себя в Instagram.
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Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США

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