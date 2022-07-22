ВТБ планирует с 25 июля снизить ставки по ипотеке до 9,9%. "С понедельника ВТБ улучшает условия по ипотеке, снижая минимальную ставку на 0,6 п.п. Оформить жилищные кредиты заемщики смогут от 9,9% годовых", - уточнили в банке.