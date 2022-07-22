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Сбербанк и ВТБ после снижения ставки ЦБ снизят ставки по кредитам

ВТБ планирует с 25 июля снизить ставки по ипотеке до 9,9%. "С понедельника ВТБ улучшает условия по ипотеке, снижая минимальную ставку на 0,6 п.п. Оформить жилищные кредиты заемщики смогут от 9,9% годовых", - уточнили в банке.
Интерфакс
Средства выдаются на любые цели в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей сроком до семи лет.
Konkurent.ru
Оформить заявку клиенты могут как в дистанционных каналах, так и в офисах банка.
DP.RU
Общий портфель розничных кредитов ВТБ вырос с начала года до 4,77 трлн рублей.
Интерфакс

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Банк ДОМ.РФ снизит ставки по рыночной ипотеке до 9,7%
ТАСС01:04
ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке
Томская интернет-газета05:16
Сбербанк и ВТБ снизили ставки по ипотеке
Российская газета01:58
Банк «Открытие» снизит ставку по ипотеке до 9,39%
ЛюдиИпотеки.рф05:22
ВТБ ожидает роста кредитных выдач во втором полугодии, но уровня 2021 года рынок не достигнет
SIA.ru00:09
Банк «Дом.РФ» снизит ставки по ипотеке
РБК17:01
ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9%
U24.ru22 июля в 09:14

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