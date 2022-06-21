Будьте в Плюсе

Сбербанк и ВТБ приостановили переводы валюты между российскими банками

Сбербанк в настоящее время уже убрал опцию валютных переводов в другие российские банки из приложения - остались только переводы в рублях.
РИА Новости
В кол-центре Россельхозбанка заявили корреспонденту Forbes, что SWIFT-переводы отключены только в зарубежные банки, валютные переводы внутри страны работают.
Forbes
Клиенты ряда российских банков начали жаловаться на отказы банков выдавать наличную иностранную валюту или совершать межбанковские переводы в долларах внутри России.
РИА Новости
В начале июня ЦБ предупредил, что российские банки на фоне санкций будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций и могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Ряд крупных российских банков перестали делать валютные переводы внутри страны
BFM.ruвчера в 14:28
Сбербанк и ВТБ перестали проводить валютные переводы в другие российские банки
РИА Новостивчера в 05:43
Самое цитируемое
Сбербанк и ВТБ приостановили валютные переводы в другие российские банки
Говорит Москвавчера в 06:08
Крупнейшие банки останавливают валютные переводы по России
Ведомостивчера в 07:50
ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк прекратили валютные переводы в другие банки внутри России
Forbesвчера в 06:21
Несколько крупных банков остановили валютные переводы внутри России
РБКвчера в 06:55
«Сбер» и ВТБ убрали опцию валютных переводов в другие банки
Коммерсантъвчера в 06:06
Сбербанк и ВТБ перестали предоставлять возможность валютных переводов между российскими банками
ПРАЙМвчера в 05:39

Интересное

Haber7: В Греции проведен новый опрос общественного мнения о Турции

Как передает турецкое издание Haber7, в Греции провели примечательный опрос среди местных жителей, узнав у них мнение о Турции.
Solenka.info04:19

Минобороны сообщило об уничтожении до 500 украинских военных на заводе «Океан» в Николаеве

В результате удара высокоточным оружием ВКС России 21 июня уничтожили до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с военной техникой и вооружением, которые находились в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан".
ТАСС05:48

ЦБ разрешит повысить цены на ОСАГО на 26% из-за подорожания запчастей

Регулятор надеется, что в условиях роста цен на запчасти обновленные тарифы ОСАГО позволят страховщикам сохранить стоимость страховки для «аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных».
Коммерсантъ05:35

Российский певец Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни, об этом сообщила его жена Валерия Калачева в Instagram*.
РИА Новости04:20

Захарова заявила о практическом ответе России на ограничение Литвой транзита в Калининград

Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область через Литву будут лежать в практической области, сообщила представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости05:04

Мультимиллиардер Далио заявил об ударе санкций против России по положению США в мире

Антироссийские санкции ударили по Западу и США, ухудшив положение Вашингтона в международной политике, заявил в беседе с Der Spiegel мультимиллиардер Рэй Далио.
РИА Новости23:55

ЦИК передал мандат депутата Госдумы от КПРФ Рашкина Анастасии Удальцовой

"Передать вакантный мандат депутата Государственной думы зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы, выдвинутому политической партией КПРФ, Удальцовой Анастасии Олеговне", — следует из постановления.
РИА Новости04:19

Песков не стал оценивать идею присвоения звания города-героя Донецку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 июня не стал оценивать идею присвоения звания города-героя Донецку.
Известия05:56

На территории горевшего НПЗ на Дону найдены фрагменты двух беспилотников

На территории Новошахтинского завода нефтепродуктов обнаружены фрагменты двух беспилотников.
Российская газета06:04

Президент США Джо Байден призвал Конгресс готовиться к новой пандемии и планировать бюджет

Президент США Джо Байден призвал Конгресс готовиться к новой пандемии и планировать бюджет, учитывая последствия коронавируса.
Lenta.ru03:34