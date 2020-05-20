Общество

ИзвестияИзвестияСбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов

Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка в среду, 20 мая.
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с чего всё началось

Сбербанк и Visa запустят магазины без касс и продавцов

В России появится магазин без касс и продавцов — для совершения покупок в нем необходимо только мобильное приложение. Пилотный проект запустили Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса», рассказал РБК представитель Сбербанка.
РБК02:00

Подробнее о событии

В экосистеме «Сбербанка» появился магазин без касс

Вести.Ru03:38

Технологию автоматической оплаты покупок в магазинах запустил Сбербанк

News.ru03:26

Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазины без касс и продавцов

Ведомости02:58

Сбербанк и Visa и откроют магазин без продавцов

Коммерсантъ03:16

Сбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов

Известия02:44

Сбербанк, «Азбука Вкуса» и Visa тестируют магазины без касс и продавцов

РИА Новости02:30

Сбербанк и Visa запустят магазины без касс и продавцов

РБК02:00
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Общество

Голикова: 17 регионов могут частично снять ограничения из-за коронавируса

Голикова: на первый и следующие этапы снятия ограничения коронавируса могут перейти 17 регионов России Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 04:25
Общество

В России могут смягчить пенсионное законодательство

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
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Шоу-бизнес

Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса

Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт вчера в 04:20
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Игры

Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia

На PS4 цены следующие: Трилогия Mafia — 3999 рублей Ремейк Mafia — пока не стартовали, но предположительно 2999 рублей Ремастер Mafia II — 1999 рублей Полное издание Mafia III — 1999 рублей.
Игромания.ру вчера в 13:40
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Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
3,2K
Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Политика

Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке

На Украине была обнародована запись телефонного разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 08:46
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Единоборства

Менеджер Нурмагомедова заявил об обещании Путина помочь отцу бойца

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал об обещании Владимира Путина предоставить отцу и тренеру бойца Абдулманапу Нурмагомедову лучшее лечение.
РБК 04:05
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Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
1,3K
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
3,6K
Происшествия

СК завел уголовное дело после крушения военного Ми-8 в Подмосковье

Уголовное дело о нарушении правил полетов возбудили после крушения военного вертолета Ми-8 в Подмосковье, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 04:10
Футбол

«Зенит» предложил Кокорину новый контракт

Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
Soccer.ru вчера в 06:07
1
Здоровье

139 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

Единственным не пораженным коронавирусом в Ростовской области остается Родионово-Несветайский район.
Kursk.com 04:35
716
Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
192
Общество

В ВОЗ сообщили о начале стабилизации ситуации с коронавирусом в России

«Похоже, что страна находится в фазе стабилизации», — отметила она. За последние сутки в России выявили 8784 случая коронавируса.
Известия 03:35
Происшествия

В Южно-Сахалинске напали на сотрудника мэрии

В Южно-Сахалинске неизвестные напали на сотрудника городской администрации, который сделал им замечание.
Российская газета 03:35
1
Общество

Сотрудники склада сети «Красное и белое» отстранены от работы

REGNUM вчера в 09:49
107
Происшествия

В США мужчина выстрелил в работника кафе из-за просьб надеть маску

Аврора, США, 20 мая 2020, 10:31 — REGNUM В США житель города Аврора выстрелил в повара местного ресторана после просьб надеть медицинскую маску, передает телеканал KDVR.
REGNUM 03:31
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Экономика

Bloomberg: Российская экономика сократилась на четверть за апрель

Аналитик Bloomberg Скотт Джонсон ожидает за второй квартал более значительного падения экономики России, чем во время мирового финансового кризиса.
Военное обозрение 04:39
45
Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
162
Общество

За сутки в России умерло рекордное число больных с коронавирусом

В России за сутки умерло рекордное число больных с короновирусом — 135. Суточный прирост новых случаев COVID-19 продолжает снижаться.
BFM.ru 03:48
Происшествия

Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке

ТАСС вчера в 14:02
41
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru 18 мая в 23:26
1K
Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 92 человека

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 92 новых заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:59
684
Здоровье

В Пермском крае выявили 53 новых случая коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 03:37
66
Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
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Здоровье

Назван самый полезный для здоровья сердца продукт

Piter.tv 18 мая в 03:02
66
Общество

Собянин оценил возможность скорого открытия парикмахерских в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в программе на телеканале «Россия 1» 19 мая оценил возможность скорого открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
Известия вчера в 17:49
484
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
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