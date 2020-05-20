В России появится магазин без касс и продавцов — для совершения покупок в нем необходимо только мобильное приложение. Пилотный проект запустили Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса», рассказал РБК представитель Сбербанка.

с чего всё началось

Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка в среду, 20 мая.

Сбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов

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