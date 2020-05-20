Общество
ИзвестияСбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка в среду, 20 мая.
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с чего всё началось
В России появится магазин без касс и продавцов — для совершения покупок в нем необходимо только мобильное приложение. Пилотный проект запустили Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса», рассказал РБК представитель Сбербанка.РБК02:00
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Общество
Голикова: 17 регионов могут частично снять ограничения из-за коронавируса
Голикова: на первый и следующие этапы снятия ограничения коронавируса могут перейти 17 регионов России Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 04:25
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт вчера в 04:20
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
На PS4 цены следующие: Трилогия Mafia — 3999 рублей Ремейк Mafia — пока не стартовали, но предположительно 2999 рублей Ремастер Mafia II — 1999 рублей Полное издание Mafia III — 1999 рублей.
Игромания.ру вчера в 13:40
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Политика
Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке
На Украине была обнародована запись телефонного разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 08:46
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова заявил об обещании Путина помочь отцу бойца
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал об обещании Владимира Путина предоставить отцу и тренеру бойца Абдулманапу Нурмагомедову лучшее лечение.
РБК 04:05
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Происшествия
СК завел уголовное дело после крушения военного Ми-8 в Подмосковье
Уголовное дело о нарушении правил полетов возбудили после крушения военного вертолета Ми-8 в Подмосковье, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 04:10
Футбол
«Зенит» предложил Кокорину новый контракт
Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
Soccer.ru вчера в 06:07
Здоровье
139 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
Единственным не пораженным коронавирусом в Ростовской области остается Родионово-Несветайский район.
Kursk.com 04:35
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Общество
В ВОЗ сообщили о начале стабилизации ситуации с коронавирусом в России
«Похоже, что страна находится в фазе стабилизации», — отметила она. За последние сутки в России выявили 8784 случая коронавируса.
Известия 03:35
Происшествия
В Южно-Сахалинске напали на сотрудника мэрии
В Южно-Сахалинске неизвестные напали на сотрудника городской администрации, который сделал им замечание.
Российская газета 03:35
Общество
Сотрудники склада сети «Красное и белое» отстранены от работы
REGNUM вчера в 09:49
Происшествия
В США мужчина выстрелил в работника кафе из-за просьб надеть маску
Аврора, США, 20 мая 2020, 10:31 — REGNUM В США житель города Аврора выстрелил в повара местного ресторана после просьб надеть медицинскую маску, передает телеканал KDVR.
REGNUM 03:31
Экономика
Bloomberg: Российская экономика сократилась на четверть за апрель
Аналитик Bloomberg Скотт Джонсон ожидает за второй квартал более значительного падения экономики России, чем во время мирового финансового кризиса.
Военное обозрение 04:39
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
Общество
За сутки в России умерло рекордное число больных с коронавирусом
В России за сутки умерло рекордное число больных с короновирусом — 135. Суточный прирост новых случаев COVID-19 продолжает снижаться.
BFM.ru 03:48
Происшествия
Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке
ТАСС вчера в 14:02
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru 18 мая в 23:26
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 92 человека
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 92 новых заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:59
Здоровье
В Пермском крае выявили 53 новых случая коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 03:37
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
Здоровье
Назван самый полезный для здоровья сердца продукт
Piter.tv 18 мая в 03:02
Общество
Собянин оценил возможность скорого открытия парикмахерских в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в программе на телеканале «Россия 1» 19 мая оценил возможность скорого открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
Известия вчера в 17:49
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38