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Сбербанк инициирует арбитраж против Украины после решения СНБО об изъятии активов

Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж с требованием о возмещении убытков после решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об изъятии активов.
Известия
Речь, в частности, идёт о 99,8% акций Проминвестбанка (ПИБ), принадлежащих ВЭБу, и 100% акций Международного резервного банка (МР банк), принадлежащих Сбербанку.
Интерфакс
Также планируется изъять права требования ВЭБа к ПИБу на 0,93 млрд гривен и Сбербанка к МР банку на 14,9 млрд грн.
Интерфакс
Сегодня Верховная рада утвердила указ Владимира Зеленского о принудительном изъятии имущества России.
Говорит Москва

Подробнее о событии

Сбербанк инициирует арбитраж против Украины после решения СНБО об изъятии активов
РИА Новости08:15
Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины
ТАСС07:22
Сбербанк инициирует арбитраж против Украины из-за решения СНБО об изъятии активов
Комсомольская правда07:40
Сбербанк инициирует арбитраж против Киева для взыскания убытков от изъятия своих активов
Газета.Ru07:32
Сбербанк планирует оспорить изъятие его украинских активов
Интерфакс07:24
Сбербанк инициирует арбитраж против Украины после решения об изъятии активов
Известия07:43
Сбербанк инициирует арбитраж против Украины с требованием возместить убытки
Lenta.ru07:09

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