Экономика
ВедомостиСбербанк инвестирует 1 млрд рублей в СП с «Союзмультфильмом»
Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ‒ ООО «Союзмультфильм». Доля банка в СП составляет 80%.
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с чего всё началось
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» отметила, что Сбербанк получит большинство мест в совете директоров совместной компании, который будет решать стратегически важные для компании вопросы, но в творческие решения Сбербанк вмешиваться не планирует.РБК04:57
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Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Политика
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе
Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.
Российская газета 15:08
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
Происшествия
В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера
В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
Общество
В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM 15:29
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Происшествия
Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
BFM.ru вчера в 08:12
Футбол
Федун: предлагаю создать хэштег «судите „Спартак“ как „Зенит“»
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун призвал всех арбитров судить "красно-белых", как петербургский "Зенит", и тогда "Спартак" снова станет чемпионом России по футболу.
РИА Новости 13:36
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу в всех участников.
РБК 01:54
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Санкт-петербургский клуб «Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 4:1 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 15:37
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
RT на русском вчера в 11:34
Футбол
«Арсенал» обыграл «Урал» в выездном матче чемпионата России
Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:57
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru 10:09
Шоу-бизнес
Первый ролик с Пугачевой стал хитом в TikTok
Первое видео в TikTok с Аллой Пугачевой стало хитом. Ролик выложил друг Примадонны — дизайнер Игорь Гуляев.
Вечерняя Москва 11:40
Шоу-бизнес
Натали Портман ждет третьего ребенка
Актриса Натали Портман готовится стать мамой в третий раз.
ИА InterMedia 10:03
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Экономика
Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском 04:17
Политика
Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК 16:18
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова опроверг свое увольнение
Адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев опроверг сообщения о том, что от его услуг артист отказался.
Московский Комсомолец 14:02
Спорт
Российский легкоатлет Волков может выступать за Белоруссию
Российский легкоатлет Матвей Волков переезжает в Белоруссию и после получения вида на жительство сможет получить право выступать за команду республики на международных стартах.
Аргументы и Факты 04:35
Спорт
Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012
Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
News.ru вчера в 03:50
Политика
Мединский призвал модернизировать универсальные механизмы дипломатии
Выступая в среду в Российском военно-историческом обществе на круглом столе, посвященном 75-летию Потсдамской конференции - встрече глав стран-лидеров антигитлеровской коалиции, Мединский отметил, что на базе соглашений, достигнутых в Потсдаме, а также на предыдущих подобных встречах в Тегеране и в Ялте была "создана беспрецедентная по своей эффективности система международных отношений".
РИА Новости 10:17
Общество
Пожар на военном корабле США обернется экологической катастрофой
После пожара на военном корабле на базе Военно-морских сил США в Калифорнии может обернуться экологической катастрофой.
МонаВиста 13:22