Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк инвестирует 1 млрд рублей в СП с «Союзмультфильмом»

Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ‒ ООО «Союзмультфильм». Доля банка в СП составляет 80%.
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Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие

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Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие

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ПРАЙМ04:32

Сбербанк и Союзмультфильм создали совместное предприятие

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