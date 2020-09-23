Экономика
ИнтерфаксСбербанк инвестирует в «Манжерок» 4 млрд рублей
Сбербанк России сообщил, что инвестирует в развитие курорта "Манжерок" 4 млрд рублей. Об этом говорится в меморандуме, который подписали президент - предправления Сбербанка Герман Греф и глава республики Алтай Олег Хорохордин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк вложит четыре миллиарда рублей в развитие алтайского курорта «Манжерок»
Общественное телевидение Россиивчера в 10:26
Сбербанк до 2024г вложит в развитие курорта «Манжерок» на Алтае 4 млрд руб. - власти
Интерфакс - Россиявчера в 04:18
Автоматически обработано 7420 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Общество
Путин заявил, что пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году
"В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году", - сказал глава государства в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАСС вчера в 08:40
Общество
Сбербанк представил новый бренд «Сбер»
Сбербанк России перешел на новый бренд "Сбер", сообщил глава Сбербанка Герман Греф на онлайн-конференции в четверг.
Интерфакс 03:34
Гаджеты
Samsung представила для России новые 8К телевизоры
Samsung представила для российского рынка новый модельный ряд телевизоров QLED 2020, а также объявила о начале продаж новой модели Q900T с поддержкой 8K.
The GEEK 02:38
Общество
МВД Белоруссии сообщило о 364 задержанных на акциях 23 сентября
RT на русском 04:26
Экономика
В бюджете Саратовской области нашли более 200 млн рублей для СГЭТ
На 74-м очередном заседании Саратовской городской думы обсуждают поправки в бюджет.
Взгляд-инфо 02:36
Футбол
«Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру ЦСКА и «Локомотива»
Главный матч тура состоится в воскресенье, 27 сентября, между ЦСКА и «Локомотивом».
Metaratings вчера в 10:56
Общество
Жителей Японии восхитил российский атомный ледокол «Арктика»
На сайте японской телерадиокомпании NHK опубликовали статью о российском атомном ледоколе "Арктика".
Российская газета 03:38
Общество
В России утверждены правила возврата билетов на спектакли и концерты
Москва, 24 сентября 2020, 10:58 — REGNUM В России утверждены новые правила возврата билетов на спектакли, концерты, выставки и экскурсии.
REGNUM 03:59
Общество
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
В России с 24 сентября начали действовать новые правила поверки счетчиков. Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде.
Ведомости 00:44
Футбол
Евсеев: состоялся долгожданный трансфер
CT news 04:21
Здоровье
Реальные симптомы коронавируса могут иметь здоровые люди
Люди со способностью к самовнушению и с выраженным тревожным фоном могут иметь реальные симптомы COVID-19 - повышенную температуру, кашель и нехватку воздуха.
Соловей.Инфо 03:30
Футбол
Суарес официально перешёл из «Барселоны» в «Атлетико»
Каталонский футбольный клуб «Барселона» объявил о переходе уругвайского форварда Луиса Суареса в мадридский «Атлетико».
RT на русском 00:44
Политика
В ЕС отказались признать легитимной инаугурацию Лукашенко
Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок белорусского лидера Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Известия 02:07
Шоу-бизнес
Оперная певица Анна Нетребко вылечилась от коронавируса
Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко победила в борьбе с коронавирусной инфекцией.
CT news вчера в 08:22
Культура
Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский
Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский. Информацию об этом разместили на его странице в Facebook.
Lenta.ru 04:19
Шоу-бизнес
Арзамасова и Авербух в эфире телешоу впервые рассказали о своем романе
О романе звездной пары стало известно в июле этого года, когда Авербух прокомментировал их совместные фотографии.
РИА Новости 04:15
Хоккей
КХЛ отменила матч рижского и московского «Динамо»
КХЛ отменила матч регулярного чемпиона между рижским и московским "Динамо".
Sport.ru 02:01
Политика
Россия пригрозила зеркальным ответом на высылку дипломатов из Болгарии
"С сожалением вынуждены констатировать, что безосновательная высылка российских дипломатов не соответствует традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений", — говорится в сообщении посольства.
РЕН ТВ вчера в 18:06
Экономика
Минтруд решил отказаться от старого метода расчета МРОТ
Минтруд собирается скорректировать методы расчета прожиточного минимума, введенные как временные еще в 1997 году.
Газета.Ru 03:49
Армия и оружие
Эксперт объяснил незаменимость торпед ВА-111 «Шквал» в случае угрозы
Территория новостей 01:22
Политика
В Белоруссии начнут наказывать родителей за участие детей в митингах
"Генпрокуратура инициирует в ближайшее время внесение изменений в законодательство с тем, чтобы ужесточить ответственность родителей, которые вовлекают детей в акции протеста", - приводит БЕЛТА слова генпрокурор Андрей Швед.
SM News 04:36
Политика
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
На вопрос журналиста, готов ли Трамп к мирной передаче власти, президент заявил, что «передачи не будет, честно говоря, будет продолжение».
Ведомости 01:05
Здоровье
В Алтайском крае поставили первую прививку от коронавируса
Первым добровольцем на вакцинацию от коронавируса в регионе стала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.24 сентября 2020 года ей ввели «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак).
Катунь 24 04:47
Шоу-бизнес
Ваенга продает квартиру из-за пандемии
Певица Елена Ваенга заявила в интервью журналу "Антенна", чтобы продает свою квартиру в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 04:22
Политика
Газета Figaro рассказала о проверке анализов Навального во Франции
Анализы блогера Алексея Навального проверяли в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции, эта лаборатория аккредитована ОЗХО.
Газета.Ru 03:38
Общество
Разработчик «Новичка» назвал предполагаемых отравителей Навального
Один из участников научной команды по созданию веществ из группы «Новичок» химик Владимир Углев предположил, что Алексея Навального мог отравить кто-то из его близкого окружения.
Московский Комсомолец 04:12
Общество
В России выявлено 6595 новых случаев коронавируса за сутки
«За последние сутки в России выявлено 6595 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1580 случаев (24%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.
ФАН 03:55