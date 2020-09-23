Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк инвестирует в «Манжерок» 4 млрд рублей

Сбербанк России сообщил, что инвестирует в развитие курорта "Манжерок" 4 млрд рублей. Об этом говорится в меморандуме, который подписали президент - предправления Сбербанка Герман Греф и глава республики Алтай Олег Хорохордин.
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Сбербанк вложит четыре миллиарда рублей в развитие алтайского курорта «Манжерок»

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Сбербанк вложит в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей

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Сбербанк инвестирует в «Манжерок» 4 млрд рублей

Интерфаксвчера в 05:38

Сбербанк до 2024г вложит в развитие курорта «Манжерок» на Алтае 4 млрд руб. - власти

Интерфакс - Россиявчера в 04:18

Сбербанк инвестирует в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей

Pravda.Ruвчера в 08:26
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Автоматически обработано 7420 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
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Сбербанк России перешел на новый бренд "Сбер", сообщил глава Сбербанка Герман Греф на онлайн-конференции в четверг.
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