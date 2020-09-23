Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс
Интерфакс

Сбербанк инвестирует в «Манжерок» 4 млрд рублей

Сбербанк России сообщил, что инвестирует в развитие курорта "Манжерок" 4 млрд рублей. Об этом говорится в меморандуме, который подписали президент - предправления Сбербанка Герман Греф и глава республики Алтай Олег Хорохордин.В источнике
Подробнее о событии
АК&М

Сбербанк модернизирует всесезонный курорт «Манжерок»

АК&Мвчера в 05:34
REGNUM

Греф пообещал развивать курорт Манжерок на Алтае

REGNUMвчера в 10:02
Pravda.Ru

Сбербанк инвестирует в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей

Pravda.Ruвчера в 08:26
Общественное телевидение России

Сбербанк вложит четыре миллиарда рублей в развитие алтайского курорта «Манжерок»

Общественное телевидение Россиивчера в 10:26
Интерфакс

Сбербанк инвестирует в «Манжерок» 4 млрд рублей

Интерфаксвчера в 05:38
Интерфакс - Россия

Сбербанк до 2024г вложит в развитие курорта «Манжерок» на Алтае 4 млрд руб. - власти

Интерфакс - Россиявчера в 04:18
Известия

Сбербанк вложит в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей

Известиявчера в 02:10

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Известия05:11
754

Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
12

Центр Гамалеи начал испытания вакцины «Спутник V» на группах риска

Институт имени Гамалеи запустил клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на ряде групп риска, среди которых - пожилые люди, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости06:16

На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
127

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
3,5K