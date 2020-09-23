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Интерфакс
Интерфакс

Сбербанк инвестирует в «Манжерок» 4 млрд рублей

Сбербанк России сообщил, что инвестирует в развитие курорта "Манжерок" 4 млрд рублей. Об этом говорится в меморандуме, который подписали президент - предправления Сбербанка Герман Греф и глава республики Алтай Олег Хорохордин.В источнике
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Интерфакс

Сбербанк инвестирует в «Манжерок» 4 млрд рублей

Интерфаксвчера в 05:38
REGNUM

Греф пообещал развивать курорт Манжерок на Алтае

REGNUMвчера в 10:02
Pravda.Ru

Сбербанк инвестирует в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей

Pravda.Ruвчера в 08:26
АК&М

Сбербанк модернизирует всесезонный курорт «Манжерок»

АК&Мвчера в 05:34
Общественное телевидение России

Сбербанк вложит четыре миллиарда рублей в развитие алтайского курорта «Манжерок»

Общественное телевидение Россиивчера в 10:26
Интерфакс - Россия

Сбербанк до 2024г вложит в развитие курорта «Манжерок» на Алтае 4 млрд руб. - власти

Интерфакс - Россиявчера в 04:18
Известия

Сбербанк вложит в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей

Известиявчера в 02:10

В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

Сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), поскольку это направлено на повышение выплат гражданам, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ
РИА Новости03:41
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Известия05:11
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста

Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Западвчера в 10:04
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В Белоруссии начнут наказывать родителей за участие детей в митингах

"Генпрокуратура инициирует в ближайшее время внесение изменений в законодательство с тем, чтобы ужесточить ответственность родителей, которые вовлекают детей в акции протеста", - приводит БЕЛТА слова генпрокурор Андрей Швед.
SM News04:36
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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