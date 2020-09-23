Сбербанк инвестирует в «Манжерок» 4 млрд рублей
Сбербанк России сообщил, что инвестирует в развитие курорта "Манжерок" 4 млрд рублей. Об этом говорится в меморандуме, который подписали президент - предправления Сбербанка Герман Греф и глава республики Алтай Олег Хорохордин.В источнике
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Сбербанк вложит четыре миллиарда рублей в развитие алтайского курорта «Манжерок»
Общественное телевидение Россиивчера в 10:26
Сбербанк до 2024г вложит в развитие курорта «Манжерок» на Алтае 4 млрд руб. - власти
Интерфакс - Россиявчера в 04:18