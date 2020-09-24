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Катунь 24
Катунь 24

4 миллиарда рублей вложит Сбербанк в развитие курорта на Алтае

Сбербанк намерен построить гостиницу, оздоровительный центр, горнолыжные трассы, канатные дороги и другие объекты. По словам Хорохордина, курорт «Манжерок» популярен у туристов со всего мира.В источнике
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Общественное телевидение России

Сбербанк вложит четыре миллиарда рублей в развитие алтайского курорта «Манжерок»

Общественное телевидение Россиивчера в 10:26
Интерфакс - Россия

Сбербанк до 2024г вложит в развитие курорта «Манжерок» на Алтае 4 млрд руб. - власти

Интерфакс - Россиявчера в 04:18
Pravda.Ru

Сбербанк инвестирует в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей

Pravda.Ruвчера в 08:26
АК&М

Сбербанк модернизирует всесезонный курорт «Манжерок»

АК&Мвчера в 05:34
Интерфакс

Сбербанк инвестирует в «Манжерок» 4 млрд рублей

Интерфаксвчера в 05:38
REGNUM

Греф пообещал развивать курорт Манжерок на Алтае

REGNUMвчера в 10:02
Известия

Сбербанк вложит в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей

Известиявчера в 02:10

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Известия05:11
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В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
REGNUM00:08
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В ЕС заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления в итальянском Институте Спалланцани, в котором разрабатывают вакцину против коронавируса, заявил, что ЕС должен стать независимым и самодостаточным в рамках борьбы с пандемией.
REGNUM05:55
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