4 миллиарда рублей вложит Сбербанк в развитие курорта на Алтае
Сбербанк намерен построить гостиницу, оздоровительный центр, горнолыжные трассы, канатные дороги и другие объекты. По словам Хорохордина, курорт «Манжерок» популярен у туристов со всего мира.В источнике
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Сбербанк вложит четыре миллиарда рублей в развитие алтайского курорта «Манжерок»
Общественное телевидение Россиивчера в 10:26
Сбербанк до 2024г вложит в развитие курорта «Манжерок» на Алтае 4 млрд руб. - власти
Интерфакс - Россиявчера в 04:18