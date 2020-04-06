Коронавирус
Деловое.ТВСбербанк изменил правила закрытия вкладов
В организации разъяснили, как изменились правила договоров по вкладам. Сбербанк изменил правила закрытия вкладов, срок которых подходит к концу с 30 марта по 5 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка.
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Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Общество
Утвержден список наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики
Правительством РФ утвержден список отраслей экономики РФ, которые в наибольшей степени пострадали в результате распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на информацию на сайте кабмина.
Общество
Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса
Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
Общество
У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус
«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
Общество
Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса
Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Футбол
Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса
Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Общество
Госпитализированного Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в скором времени подключат к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он был госпитализирован из-за непрекращающихся симптомов COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией.
Здоровье
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 700 человек
Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 700 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Кино
В новом сезоне «Харли Квинн» героиня влюбится в свою лучшую подругу
Нью-Йорк, США, 6 апреля 2020, 16:59 — REGNUM Шоураннеры мультсериала «Харли Квинн» Патрик Шумакер и Джастин Халперн рассказали, что во втором сезоне у главной героини и Ядовитого Плюща появится любовная линия.
Политика
Песков рассказал, что Путин минимизировал очные контакты
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин минимизировал очные контакты и продолжает работать дистанционно.
Общество
В Минздраве оценили данные о влиянии прививки БЦЖ на течение COVID-19
Есть данные о том, что население, которое проходило вакцинацию БЦЖ, переносит коронавирус легче, если эти сведения подтвердятся, то у России в этом плане есть некоторое преимущество, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Энергетика
Трамп: США могут ввести пошлины на импортную нефть
США готовы ввести "очень существенные пошлины" на импортируемую нефть, заявил американский президент Дональд Трамп, уточнив, что это произойдет в том случае, если положение на мировом энергетическом рынке не нормализуется.
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Общество
Губернатор Алтайского края внес поправки в указ о режиме самоизоляции
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье
В Подмосковье за минувшие сутки выявили 82 новых случая заражения коронавирусом, в целом Covid-19 зарегистрирован у жителей 42 городских округов Московской области, сообщает областной оперштаб.
Общество
Пермякам разрешили уезжать на дачи
Сегодня краевой оперштаб принял решение разрешить пермякам уезжать на дачи в качестве смены места самоизоляции.
Здоровье
В Минздраве оценили текущую ситуацию с коронавирусом в России
Текущую ситуацию оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 6 апреля.
Общество
За нарушение режима самоизоляции уральцам грозит штраф до ₽500 тысяч
Согласно документу, за нарушение требований Указа губернатора области Евгения Куйвашева, принятого в целях профилактики распространения COVID-19, гражданам, проживающим в регионе, грозит штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей, должностным лицам – от 50 до 100 тыс. рублей.
Экономика
В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат
Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Общество
В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, об этом стало известно от Маргарет Харрис, представителя ВОЗ.
Здоровье
Онищенко объяснил природу дополнительных симптомов коронавируса
Если человек был с кем-то в контакте и у него появились признаки заболевания, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, заявил депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Общество
Организаторы попросили власти не приглашать ветеранов на парад Победы
Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.
Футбол
ФИФА может бессрочно продлить текущий сезон
Международная федерация футбола (ФИФА) может бессрочно продлить текущий сезон из-за пандемии коронавируса, сообщает The Athletic.
Экономика
Россияне могут получить по 50 тысяч рублей из-за коронавируса
Как сообщил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, вполне реально единовременно выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за экономических трудностей, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Кино
Финал «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Текущий сезон завершится 15-м эпизодом. Канал АМС отложил постпродакшн 16-й серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
В правительстве рассказали о состоянии больных коронавирусом туляков
1419 жителей находятся на карантине. Губернатор добавил, что более 500 медработников задействованы в оказании помощи больным коронавирусом.