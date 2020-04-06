Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВСбербанк изменил правила закрытия вкладов

В организации разъяснили, как изменились правила договоров по вкладам. Сбербанк изменил правила закрытия вкладов, срок которых подходит к концу с 30 марта по 5 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка.
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Сбербанк продлит действие завершающихся в период самоизоляции вкладов

Ведомости06:36

Сбербанк продлил срок действия заканчивающихся в нерабочий период вкладов

Коммерсантъ04:58

Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам

Байкал2403:24

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов

РБК04:13

Сбербанк продлит на месяц действующие условия по вкладам

Российская газета03:03

Сбербанк продлит срок условий по вкладам, заканчивающимся с 30 марта по 6 мая

Интерфакс03:00

Сбербанк продлит срок действия условий по вкладам из-за коронавируса

Агентство Москва02:51
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Шоу-бизнес

Иглесиас опубликовал видео танцев с двухмесячной дочерью Машей

РИА Новости 09:30
Общество

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Известия 08:09
Общество

Утвержден список наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики

Правительством РФ утвержден список отраслей экономики РФ, которые в наибольшей степени пострадали в результате распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на информацию на сайте кабмина.
The Moscow Post 03:48
Общество

Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса

Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
ForPost 07:25
Общество

У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус

«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 10:36
Общество

Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Газета.Ru 10:09
Футбол

Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 10:57
Общество

Госпитализированного Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в скором времени подключат к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он был госпитализирован из-за непрекращающихся симптомов COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией.
NewInform вчера в 17:13
Здоровье

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 700 человек

Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 700 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Газета.Ru 04:53
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Кино

В новом сезоне «Харли Квинн» героиня влюбится в свою лучшую подругу

Нью-Йорк, США, 6 апреля 2020, 16:59 — REGNUM Шоураннеры мультсериала «Харли Квинн» Патрик Шумакер и Джастин Халперн рассказали, что во втором сезоне у главной героини и Ядовитого Плюща появится любовная линия.
REGNUM 09:59
Политика

Песков рассказал, что Путин минимизировал очные контакты

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин минимизировал очные контакты и продолжает работать дистанционно.
Piter.tv 09:52
Общество

В Минздраве оценили данные о влиянии прививки БЦЖ на течение COVID-19

Есть данные о том, что население, которое проходило вакцинацию БЦЖ, переносит коронавирус легче, если эти сведения подтвердятся, то у России в этом плане есть некоторое преимущество, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 10:34
Энергетика

Трамп: США могут ввести пошлины на импортную нефть

США готовы ввести "очень существенные пошлины" на импортируемую нефть, заявил американский президент Дональд Трамп, уточнив, что это произойдет в том случае, если положение на мировом энергетическом рынке не нормализуется.
Вестник Кавказа 02:44
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ вчера в 08:52
Общество

Губернатор Алтайского края внес поправки в указ о режиме самоизоляции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
КП - Барнаул 06:54
Общество

Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 82 новых случая заражения коронавирусом, в целом Covid-19 зарегистрирован у жителей 42 городских округов Московской области, сообщает областной оперштаб.
РИАМО 05:49
Общество

Пермякам разрешили уезжать на дачи

Сегодня краевой оперштаб принял решение разрешить пермякам уезжать на дачи в качестве смены места самоизоляции.
ИА Текст (Пермь) 06:58
Здоровье

В Минздраве оценили текущую ситуацию с коронавирусом в России

Текущую ситуацию оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 6 апреля.
Lenta.ru 09:46
Общество

За нарушение режима самоизоляции уральцам грозит штраф до ₽500 тысяч

Согласно документу, за нарушение требований Указа губернатора области Евгения Куйвашева, принятого в целях профилактики распространения COVID-19, гражданам, проживающим в регионе, грозит штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей, должностным лицам – от 50 до 100 тыс. рублей.
Уральский меридиан 09:40
Экономика

В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат

Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Газета.Ru 07:55
Общество

В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, об этом стало известно от Маргарет Харрис, представителя ВОЗ.
ToDay News Ufa вчера в 13:36
Здоровье

Онищенко объяснил природу дополнительных симптомов коронавируса

Если человек был с кем-то в контакте и у него появились признаки заболевания, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, заявил депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
NewInform 04:59
Политика

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Общество

Организаторы попросили власти не приглашать ветеранов на парад Победы

Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 09:25
Футбол

ФИФА может бессрочно продлить текущий сезон

Международная федерация футбола (ФИФА) может бессрочно продлить текущий сезон из-за пандемии коронавируса, сообщает The Athletic.
Газета.Ru 08:17
Экономика

Россияне могут получить по 50 тысяч рублей из-за коронавируса

Как сообщил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, вполне реально единовременно выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за экономических трудностей, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции.
MagadanMedia.ru 07:00
Кино

Финал «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Текущий сезон завершится 15-м эпизодом. Канал АМС отложил постпродакшн 16-й серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" из-за пандемии коронавируса.
Piter.tv 09:38
Здоровье

В правительстве рассказали о состоянии больных коронавирусом туляков

1419 жителей находятся на карантине. Губернатор добавил, что более 500 медработников задействованы в оказании помощи больным коронавирусом.
Тульская служба новостей 09:42
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