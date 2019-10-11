Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиСбербанк хочет отменить комиссии за переводы внутри банка

Руководитель Сбербанка Герман Греф рассказал, что банк собирается отменить так называемый банковский роуминг, пишет ТАСС. Речь идёт о комиссии за переводы внутри банка. Греф рассказал, что банк уже экспериментирует с этой темой и ведёт переговоры с ФАС.
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с чего всё началось

Сбербанк начнет в 2020 году отмену банковского «роуминга»

Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС06:39

Подробнее о событии

В Сбербанке назвали срок отмены платы за внутренние переводы

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Греф назвал срок отмены комиссий за межрегиональные переводы Сбербанка

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ПРАЙМ06:52

Сбербанк начнет в 2020 году отмену банковского «роуминга»

ТАСС06:39

Сбербанк отменит комиссию за межрегиональные переводы в 2020 году

Коммерсантъ07:24
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В Китае представили военную «летающую тарелку»

На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
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Молдавский суд выдал ордер на арест олигарха Плахотнюка

В Молдавии суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, которого подозревают в отмывании денег в особо крупном размере.
РБК 10:42
Политика

Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

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Газета.Ru 03:39
Политика

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В Ашхабаде прошел Совет министров иностранных дел СНГ.
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Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк сделала заявление

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ТК Звезда 11:53
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Сборная Кипра обыграла Казахстан в отборе Евро-2020

Сборная Кипра одержала победу над командой Казахстана в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 2:1.
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В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

Военно-транспортный самолет Ан-72 с россиянами на борту потерпел крушение в ДР Конго. Судно летело из Гомы в столицу страны Киншасу.
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Выяснялась связь между раком и питанием вне дома

У людей, которые ели приготовленную дома еду, оказалось гораздо меньше ПФАС, чем у тех, кто питался в кафе и ресторанах, в том числе в пиццериях.
ТВ Центр вчера в 02:02
Экономика

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Киберспорт

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Пользователи iOS и Android в восторге от Call of Duty Lite Pass теперь доступен для Второго Сезона, и игроки смогут приобрести Lite Pass: Премиум Сезон 2 за 400 L-COIN.
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Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США

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РБК 20:11
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Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

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Lenta.ru вчера в 21:28
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44
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Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare

Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
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Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020

Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
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ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию «Ак Барса»

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Ранее из проекта вышла компания PayPal, после того, как на будущую криптовалюту Libra ополчились финансовые регуляторы, а в Европе и вовсе власти Франции и Германии заявили, что не допустят применения Facebook Libra в ЕС.
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В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

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Турция ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на угрозы президента США Дональда Трампа ввести жесткие экономические санкции из-за операции в Сирии, заявил, что действия турецкой стороны - это вопрос ее национальной безопасности.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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