Авто

Peterburg2.ruPeterburg2.ruСбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей

Новый сервис по продаже автомобилей может появиться в России. Запуск ресурса планирует осуществить Сбербанк, сообщает 110km. Ожидается, что по структуре сервис будет аналогичен порталу «ДомКлик», который также принадлежит Сбербанку.
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