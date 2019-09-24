Авто
Peterburg2.ruСбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей
Новый сервис по продаже автомобилей может появиться в России. Запуск ресурса планирует осуществить Сбербанк, сообщает 110km. Ожидается, что по структуре сервис будет аналогичен порталу «ДомКлик», который также принадлежит Сбербанку.
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Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 11:26
Музыка
Наталья Ветлицкая после многолетнего перерыва вернется на сцену
Певица Наталья Ветлицкая готовится вернуться на сцену.
Москва 24 13:28
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Гаджеты
ASUS в Россию привезла ноутбук с двумя 4К дисплеями
Компания ASUS в России представила свой необычный ноутбук с двумя экранами, где первый основной расположен в привычном месте в верхней крышке, а второй дисплей разместили над клавиатурой и он является вспомогательным.
Astera 13:50
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Экономика
Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
Expert.ru 05:38
Культура
В Москве завершился фестиваль «Круг света»
ТВ Центр 15:36
Политика
Лавров назвал позором отказ США выдать визы российским дипломатам
Отказ выдать визы российской делегации является настоящим позором для США, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.
Ведомости 19:33
Политика
Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.
Газета.Ru 17:20
Космос
Ровно в полночь магнитное поле Марса начинает пульсировать
Evo-rus.com 22 сентября в 03:52
Армия и оружие
Эрдоган призвал запретить ядерное оружие или «разрешить всем»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал несправедливым то, что ядерное оружие используется как рычаг давления.
Известия 17:00
Технологии
Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram
Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.
ГЛАС.RU вчера в 12:09
Политика
В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 20:28
Футбол
Сычёв: намеренно не говорил об окончании карьеры
Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычёв поделился мыслями о своём решении возобновить профессиональную карьеру игрока.
Чемпионат 06:41
Футбол
«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги от клуба четвертого дивизиона
Финалисты Лиги чемпионов-2019 уступили «Колчестеру», представляющему четвертый по силе дивизион (лигу 2). Действующий победитель Кубка «Манчестер Сити» разгромил «Престон Норт Энд» и вышел в 1/8 финала.
Спорт-Экспресс 16:59
Космос
Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере
ТАСС вчера в 19:10
Путешествия
Треть россиян провели дома летний отпуск
Треть россиян (33%) остались дома во время своего отпуска и каникул летом 2019 года.
Газета.Ru 05:42
Политика
Полицейские получат право объявлять гражданам о предостережении
Государственная дума во вторник, 24 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который закрепляет за сотрудниками полиции права объявлять гражданам официальное предостережение от совершения противоправного действия.
РБК 09:36
Происшествия
В Иркутске задержали четырех сторонников «изгоняющего Путина» шамана
Четырех сторонников шамана Александра Габышева, который шел из Якутии в Москву «изгнать Владимира Путина», задержали в Иркутске, сообщает «Коммерсант».
Твой Иркутск 22 сентября в 21:00
Шоу-бизнес
Петросян пожаловался на беспредел Степаненко
Утро.ru вчера в 06:48
Музыка
Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении-2019»
Стали известны имена юных исполнителей, которые поедут в этом году на «Детское Евровидение-2019».
Телепрограмма 19:44
Политика
Мадуро объявил о прибытии на «российскую родину»
О подготовке визита Мадуро в Россию Кремль объявил на прошлой неделе.
РБК 08:57
Путешествия
Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая
Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется, заявили во вторник в Минкультуры Ранее в министерстве культуры была заслушана концепция развития музея-заповедника "Царское село".
Интерфакс 18:03
Общество
У жены главы сибирской Росгвардии нашли элитный коттедж
Активисты Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружили записанный на жену командующего войсками Росгвардии в Сибирском федеральном округе генерал-полковника Виктора Стригунова дом в новом коттеджном поселке «Удача» под Новосибирском стоимостью десятки миллионов рублей, говорится в расследовании ФБК.
SakhaNews 14:00
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru 08:15
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о разводе с Гариком Харламовым
В своем Instagram Асмус иронично ответила на публикации о том, что о разводе свидетельствует отсутствие обручального кольца на ее руке.
Вечерняя Москва 20:10