Финансы
КоммерсантъСбербанк: коронавирус может отложить выход нескольких компаний на Мосбиржу
Сбербанк ведет работу по организации первичного публичного размещения акций (IPO) нескольких российских компаний на Московской бирже, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов в интервью «РИА Новости».
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