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Общество В России сообщили о возможном дефиците лекарств Москва, 15 июля 2020, 02:21 — REGNUM Примерно через три месяца в России могут начаться перебои в обеспечении населения лекарствами. 4

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Политика WSJ: ФРГ по Nord Stream 2 ставит экономические интересы выше коллективной безопасности Германия своим участием в проекте газопровода "Северный поток - 2" поставила свои экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.

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