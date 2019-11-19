Экономика
КоммерсантъСбербанк купит долю в Mail.ru Group
Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
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Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
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По словам Почуева, бывший профессор СПбГУ попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями.
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Издание Acura MDX PMC изготовлено вручную экспертами NSX
Автомобильный бренд Acura сообщил о точной дате презентации лимитированной версии премиального автомобиля Acura MDX PMC Edition, каждая модель которого, будет собираться исключительно вручную.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Общество
Россияне пожертвовали миллион евро на восстановление Венеции
Происшествия
Восемь сотрудников УФСИН Дагестана задержаны по подозрению в коррупции
По неофициальным данным, задержания состоялись в рамках расследования уголовного дела о разглашении государственной тайны, возбужденного против начальника главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.
Гаджеты
AMD в Южной Корее обогнала Intel по продажам процессоров
По данным немецкого интернет-магазина MindFactory, в октябре 78% покупателей остановили свой выбор на процессорах AMD, а чип от Intel в октябре приобрели только 22% клиентов.
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Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
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ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую
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«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
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Американец Бранч станет соперником Шлеменко по бою в Екатеринбурге
Американский боец Дэвид Бранч станет соперником россиянина Александра Шлеменко на турнире RCC 14 декабря.
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РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
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Кислоты омега-3 защищают от болезней сердца без побочных эффектов
Ученые отобрали 87 пациентов с раком простаты и проанализировали их кровь на концентрацию двух распространенных омега-3-ПНЖК: докозагексаеновой и эйкозапентаеновой кислот.
Общество
Госдума приняла закон о правилах использования нацистской символики
Государственная дума приняла закон о правилах использования нацистской символики.
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Партия «Слуга народа» поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко
Большинство депутатов от партии «Слуга народа» поддержит снятие неприкосновенности с Петра Порошенко, если оно попадет на повестку дня Верховной рады.
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Авто
Бум электрокаров может уничтожить целую отрасль
Отрасль смазочных материалов, общемировой объем рынка которых составляет более 146 млрд долларов, может исчезнуть из-за роста производства электромобилей.
Общество
Чичваркин создал в Лондоне фонд для борьбы с коррупцией
Общество
Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей
В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
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Отец Нурмагомедова рассказал, как воспитать настоящего мужчину
Происшествия
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
Спорт
Будущих спортсменов хотят выявлять с помощью генетического теста
Специалисты сопоставляют геном ребёнка с имеющейся базой ДНК спортсменов.
Шоу-бизнес
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал, как Шульгин мучил Валерию
Известный российский продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин рассказал о жизни его супруги с музыкантом Александром Шульгиным.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Политика
На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам
В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.