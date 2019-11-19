Экономика
КоммерсантъСбербанк купит долю в Mail.ru Group
Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
Читать в источнике
Оценить12
В состав совета директоров Mail.ru Group войдет один представитель Сбербанка. С точки зрения нашего приобретения доли в МФТ также направлены в ФАС.
— Лев Хасис, российский предпринимательSM News 06:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 17:05, Вашингтон
Энергетика
Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: Избитая Валерия выходила на сцену с выбитой челюстью
Оказалось, в 1994 году избитая до полусмерти певица вышла на сцену «Песни года» с черной выбитой челюстью.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
Экономика
Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал российских артистов из-за выступлений в Латвии
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Происшествия
На кладбище в Мурманской области погиб рабочий
Общество
Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
Авто
Haval адаптирует свои автомобили под российский климат
Китайский автоконцерн Great Wall планирует и дальше адаптировать автомобили Haval под российский рынок.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Футбол
Сборная России разгромила Сан-Марино в последнем матче года
Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Происшествия
Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге
Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
Футбол
Бельгия сыграет в одной группе с Россией на Евро-2020
Сборные России и Бельгии выступали в одной группе в квалификации Евро-2020. В обоих матчах сильнее оказались бельгийцы.
Футбол
Голландия разгромила Эстонию благодаря хет-трику Вайналдума
Голландцы финишировали на второй строчке в группе.
Общество
«Нафтогаз» назвал невыгодной скидку «Газпрома»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV.
Футбол
Бывший арбитр ФИФА раскритиковал Дзюбу и Гильерме
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) и селекционер Павел Стипиди высказался о вратаре сборной России Маринато Гильерме и капитане команды Артеме Дзюбе, информирует "Евро-Футбол".
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила в провале фильма мужской шовинизм
Политика
Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в ходе слушаний по импичменту в конгрессе, что не верит обвинениям в коррупции против бывшего вице-президента Джо Байдена.
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Происшествия
СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края
СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Футбол
Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Общество
Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции
Общество
Прокуратура Швеции прекратила расследование против Джулиана Ассанжа
Напомним, что уголовное дело возбудили в 2010 году из-за возможного изнасилования, однако Ассанж отрицал все обвинения, утверждая, что две девушки сами согласились на сексуальные отношения, к тому же они действовали из мести и были подвержены давлению полиции.
Политика
Медведев рассказал о трудностях при интеграции с Белоруссией
Если не идти на компромисс, процесс интеграции России и Белоруссии может быть под угрозой, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в бикини поразила поклонников тонкой талией
Поклонники на снимках отметили тонкую талию Анфисы и выразили ей восхищение.
Авто
Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang
Открыты книги предварительного заказа Ford Mustang Mach-E, поставки которого начнутся в конце следующего года.
Здоровье
Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей
Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Экономика
Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет
Напомним, что в 2017 году производители табачных изделийРніlір Morris International (PMI) и JTI предложили ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.