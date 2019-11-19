В состав совета директоров Mail.ru Group войдет один представитель Сбербанка. С точки зрения нашего приобретения доли в МФТ также направлены в ФАС.

Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.

Энергетика Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому» Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.

Общество Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.

Шоу-бизнес Алсу решилась на короткую стрижку Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.

Общество «Нафтогаз» назвал невыгодной скидку «Газпрома» Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV.

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Политика Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в ходе слушаний по импичменту в конгрессе, что не верит обвинениям в коррупции против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Происшествия СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.

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