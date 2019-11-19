Экономика
КоммерсантъСбербанк купит долю в Mail.ru Group
Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
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В состав совета директоров Mail.ru Group войдет один представитель Сбербанка. С точки зрения нашего приобретения доли в МФТ также направлены в ФАС.
— Лев Хасис, российский предпринимательSM News 06:46
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МВД ликвидировало крупнейшую в России нарколабораторию
В Московской области правоохранители ликвидировали на сегодняшний день крупнейшую в России подпольную лабораторию, в которой ежемесячно производилось около 1,5 тонны синтетических наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
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Количество Bitcoin-банкоматов, установленных по всему миру, превысило 6000 Число установленных по всему миру Bitcoin-банкоматов превысило 6000, более 65% из них (3924) находится в США.
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Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае провала торговой сделки
Президент США Дональд Трамп перед заседанием правительства вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если между странами не будет достигнуто выгодное торговое соглашение, сообщает во вторник РИА «Новости».
Парламентская газета 14:57
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Чалов принес России победу над Сербией в отборе молодежного ЧЕ
Встреча в Белграде завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Федор Чалов и Магомед-Шапи Сулейманов, передает "Газета.ру".
Известия 15:38
Происшествия
В Приморье ищут маму трех тигрят, попавших на видео
Очевидцы в Приморье сняли на видео в лесу трех тигрят, инспекторы охотнадзора выехали на поиски их матери, сообщает Центр "Амурский тигр" в Instagram.
РИА Новости 09:06
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
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Трамп воспринял избрание Зеленского скептически, заявил Волкер
Президент США Дональд Трамп воспринял избрание Владимира Зеленского президентом Украины с глубоким скептицизмом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:51
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Сборы «Джокера» в прокате превысили $1 млрд
Фильм Тодда Филиппса «Джокер» собрал в мировом прокате более $1 млрд. Об этом говорят данные, предоставленные порталом IMDb.
Национальная служба новостей вчера в 10:52
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК 18:01
Происшествия
СКР: глава Петропавловска поручил брату получить взятку
По версии следствия, глава Петропавловск-Камчатского городского округа поручил своему родному брату частями от посредника директора муниципального казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» получить частями взятку — 200 тыс. рублей.
EastRussia 18:03
Армия и оружие
Столтенберг сравнил военные бюджеты НАТО и России
Бюджет Североатлантического альянса в 20 раз превышает военный бюджет России из-за высокой себестоимости оружия и затрат на личный состав, заявил 19 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег.
REGNUM 07:12
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru 06:46
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Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor 17 ноября в 18:26
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия 09:04
Кино
Вышел второй трейлер экранизации мюзикла «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Фильм выйдет в российский прокат 2 января 2020 года.
Афиша Daily 12:48
Космос
На снимках межзвездной кометы разглядели сложные органические молекулы
Астрономы из Японии обнаружили в составе кометы Джакобини-Циннера сложные органические молекулы, которые, возможно, стали готовыми кирпичиками будущей жизни.
Известия вчера в 18:25
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru 14:25
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Ужас Маска: Karma выпустит пикап
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Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия 12:01
Общество
Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов
Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Известия 08:45
Общество
Программу субсидируемых авиаперевозок на Дальний Восток расширят
С будущего года транспортная доступность для жителей дальнего востока улучшится - правительство расширило программу субсидий для авиарейсов в регион.
Общественное телевидение России вчера в 08:44
Футбол
Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
РИА Новости 14:46
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Российская газета 06:01