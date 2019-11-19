Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк купит долю в Mail.ru Group

«МФ Технологии» владеют 11,5 млн акций класса А в Mail.ru Group, которые составляют 5,23% экономической доли и 58,87% — голосующей. Выкуп долей Газпромбанка и «Ростеха» обеспечит Сбербанку более 20% голосующей доли в интернет-холдинге.
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Сбербанк намерен купить 36% акций в совладельце Mail.ru до конца года

РИА Новости03:50

Сбербанк купит 36% акций в совладельце Mail.ru Group

ТАСС02:05

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Ведомости02:02

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

Коммерсантъ02:00

Сбербанк и Mail.Ru Group подписали договор о создании совместного предприятия

Известия02:36

Сбербанк договорился о новых правах на акции Mail.Ru Group

РБК02:01
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“Мне ещё мама объясняла…”: Никита Михалков расшифровал “русский код”

Будучи героем программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», режиссёр Никита Михалков порассуждал о том, какая идеология нужна сегодня России.
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Intel перестает поддержку механизмов 20-летней давности

Стало известно, что компания Intel удалит со своего сайта старые версии драйверов и BIOS, которым уже более двадцати лет.
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Мосгорсуд отправил на пересмотр дело экс-бухгалтера «Седьмой студии»

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