Экономика
КоммерсантъСбербанк купит долю в Mail.ru Group
«МФ Технологии» владеют 11,5 млн акций класса А в Mail.ru Group, которые составляют 5,23% экономической доли и 58,87% — голосующей. Выкуп долей Газпромбанка и «Ростеха» обеспечит Сбербанку более 20% голосующей доли в интернет-холдинге.
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Максим Виторган поблагодарил Ксению Собчак за сына
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Происшествия
В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей
Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
RT на русском 03:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Evo-rus.com вчера в 12:25
Авто
Какой могла стать ГАЗель Next: показаны эскизы
На самом деле всевозможных внеконкурсных вариантов дизайна ГАЗели Next было множество, но наибольший интерес представляют именно наработки 2006 года.
SpeedMe вчера в 00:23
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи бывшей гимнастки Алины Кабаевой достигла 1,25 миллиарда рублей: на нее и ее родственников оформлены шесть квартир, два дома и 70 соток земли в четырех регионах.
Дождь 03:34
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
RT на русском 00:11
Происшествия
В центре Москвы избили офицера ФСБ
В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
Газета.Ru 03:26
Авто
Hyundai выпустил бюджетную альтернативу Hyundai Solaris
Компания Hyundai представила новую бюджетную модификацию седана Hyundai Solaris.
Новые автомобили вчера в 10:17
Технологии
В России разработают приложение для диагностики двигателя автомобиля
После анализа будет выдан его результат и по необходимости предложены советы или даже запись автомобиля на ремонт.
The Penza Post вчера в 09:12
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
АиФ Санкт-Петербург 01:17
Здоровье
За три месяца из Коми мигрировали 2,3 тысячи человек
В результате миграционных перемещений республика потеряла 5,3 тысячи человек, что на 12 процентов меньше, чем за девять месяцев предыдущего года.
КомиОнлайн 01:48
Общество
Что чаще всего просят дети у Деда Мороза в письмах
Как рассказали в пресс-службе Деда Мороза, чаще всего в письмах от детей звучат просьбы о здоровье и счастье близких.
Smolnarod.ru 02:14
Общество
В Госдуме оценили законопроект о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальном уровне заработной платы работников бюджетной сферы внёс в Госдуму парламент Республики Северная Осетия — Алания.
News.ru 16 ноября в 09:18
Происшествия
В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья
Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.
Российская газета вчера в 02:55
Происшествия
В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН
Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
REGNUM вчера в 14:23
Происшествия
Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе
Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru 03:48
Общество
ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Известия 03:53
Общество
Мэр Петропавловска-Камчатского подал в отставку
Мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.
News.ru 03:11
Общество
“Мне ещё мама объясняла…”: Никита Михалков расшифровал “русский код”
Будучи героем программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», режиссёр Никита Михалков порассуждал о том, какая идеология нужна сегодня России.
Царьград 01:28
Общество
Двух эвакуированных из Ирака детей примет семья в Приморье
Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*.
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Технологии
Электронная почта остаётся основным способом доставки вредоносов
Злоумышленники продолжают использовать электронную почту как основной способ доставки вредоносных программ.
News.ru 04:10
Технологии
Intel перестает поддержку механизмов 20-летней давности
Стало известно, что компания Intel удалит со своего сайта старые версии драйверов и BIOS, которым уже более двадцати лет.
Goroday.ru 03:52
Авто
Издание Acura MDX PMC изготовлено вручную экспертами NSX
Автомобильный бренд Acura сообщил о точной дате презентации лимитированной версии премиального автомобиля Acura MDX PMC Edition, каждая модель которого, будет собираться исключительно вручную.
Car.ru 16 ноября в 11:54
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Комсомольская правда вчера в 14:29
Авто
В России начались продажи обновленного Jaguar XE
Российские дилеры Jaguar & Land Rover начали продажи обновленного седана Jaguar XE 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 04:41
Шоу-бизнес
Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию
Российская танцовщица Полина Глен устала от давления со стороны Джонни Деппа, с которым ее связывал роман.
Актуальные Новости 17 ноября в 12:38